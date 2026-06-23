Cabo Verde, la inesperada revelación del Mundial que sorprendió en la cancha y puso en el mapa a un pequeño archipiélago

La irrupción de Cabo Verde como una de las grandes sorpresas del Mundial no solo dejó dos resultados con gusto a hazaña , sino que también puso en el mapa a un país pequeño y hasta hace poco desconocido para gran parte del público global. En su debut absoluto en la máxima cita del fútbol, el conjunto africano no solo compitió, sino que sorprendió , resistió y alimentó la ilusión de que su historia recién empieza.

El equipo caboverdiano, que nunca antes había participado en un Mundial, llegó al torneo con el peso de la inexperiencia, pero también con el impulso de una generación que creció mirando el certamen como un sueño lejano. Los dos empates que conquistó en la fase de grupos, rápidamente lo convirtieron en una de las narrativas más atractivas del campeonato.

Detrás de esa irrupción deportiva hay un país con características singulares. Cabo Verde es un archipiélago volcánico ubicado en el océano Atlántico , a más de 500 kilómetros de la costa de Senegal. Está formado por diez islas y ocho islotes , de los cuales nueve están habitados , en un territorio total de apenas 4000 kilómetros cuadrados . Su geografía combina playas de aguas cristalinas, montañas abruptas y paisajes áridos moldeados por la actividad volcánica.

A diferencia de la mayoría de los países, su historia comienza sin población originaria. Las islas estaban deshabitadas hasta que marineros portugueses y genoveses las descubrieron en 1456 . A partir de entonces, Portugal estableció sus primeras colonias, como la actual Cidade Velha, y el archipiélago se convirtió en un enclave estratégico del comercio transatlántico , especialmente en el tráfico de esclavos entre África, Europa y América durante más de tres siglos. Su capital actual, Praia, ubicada en la isla de Santiago —la mayor del archipiélago—, también formó parte de esa red histórica que marcó su desarrollo.

Esa historia marcó profundamente su identidad. Hoy, la población —de poco más de medio millón de habitantes — es mayoritariamente mestiza , fruto de la mezcla entre africanos y europeos. Aunque el idioma oficial es el portugués , en la vida cotidiana predomina el criollo caboverdiano, con variantes propias en cada isla.

El país obtuvo su independencia en 1975 y, tras un período de partido único, se consolidó como una de las democracias más estables de África , con alternancia política y un sistema institucional sólido. Esa estabilidad contrasta con las limitaciones estructurales de su territorio: no tiene ríos ni fuentes relevantes de agua dulce , depende de plantas desalinizadoras y sufre sequías recurrentes. Esa solidez institucional, sin embargo, ha sido clave para atraer inversión extranjera y sostener un modelo económico abierto al mundo.

Pese a las dificultades, Cabo Verde encontró en el turismo uno de sus principales motores económicos . Con poco más de 500.000 habitantes , recibe más de un millón de visitantes al año , atraídos por su clima estable —con temperaturas que oscilan entre los 25 y 30 grados— y su combinación de naturaleza y cultura. La economía también se apoya fuertemente en el sector servicios y en los vínculos con el exterior, especialmente a través de su diáspora.

De hecho, la diáspora caboverdiana, estimada en alrededor de dos millones de personas , supera ampliamente a la población residente. Esa comunidad en el extranjero —con fuerte presencia en Estados Unidos y Europa — funciona como un puente económico y cultural, además de ser clave por el envío de remesas .

La cultura también juega un rol central en su identidad. La música , en particular, es uno de sus mayores símbolos. La “morna” , popularizada por la cantante Cesária Évora, fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y expresa la “saudade”, ese sentimiento de nostalgia tan presente en una nación marcada por la emigración.

Incluso aspectos poco conocidos, como las restricciones migratorias, comenzaron a circular junto con su historia. Los ciudadanos caboverdianos necesitan visado para ingresar a Estados Unidos y pueden enfrentar requisitos adicionales como fianzas de hasta 15.000 dólares . De hecho, una historia que conmovió al público mundial fue la de la madre del arquero de Cabo Verde que no pudo viajar al Mundial por los altos costos del visado. Tras la intervención del dirigente Hakeem Jeffries, logró obtener la visa y asistir al partido ante Uruguay.

El fenómeno Cabo Verde parece combinar épica deportiva y descubrimiento cultural.

Agencia AP y diario The New York Times

Fuente: La Nación