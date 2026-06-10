Buscan a una mujer de 84 años que salió de su casa en San Justo y no volvió: se fue sin llaves

Nélida Gómez tiene 84 años y ayer por la tarde salió de su casa en San Justo . No regresó y la familia lanzó una desesperada búsqueda para encontrarla.

La mujer estuvo barriendo la vereda de su vivienda, ubicada en Lezica e Irigoyen, hasta las 14.20 y diez minutos después se fue caminando sin avisar nada.

La preocupación llegó un rato después, cuando su cuidadora fue a la casa y “Nelly” no estaba. Golpeó varias veces y allí se dio cuenta que la puerta estaba entornada , lo que llamó su atención.

Ante esa situación, fue a pedirle ayuda a un vecino. Juntos ingresaron a la propiedad y se encontraron que la perra estaba sola y las llaves habían quedado cerca de la entrada.

El hombre fue a revisar las cámaras de seguridad y vio que Gómez había salido media hora antes del lugar y parecía dirigirse hacia el centro de San Justo . Por ello, la cuidadora dio aviso a la sobrina.

“Me avisó en ese momento, pero me dijo que iba a esperar a que volviera. Como no había novedades, salí de trabajar a la tarde y me fui a buscarla”, contó Cristina, la sobrina, en diálogo con TN.

Ante esa situación, Cristina decidió hacer la denuncia correspondiente por averiguación de paradero y recorrió sin éxito junto al personal policial el Hospital Paroissien, la clínica Los Cedros, el Policlínico y el bingo.

“Hay vecinos que la vieron en la plaza, pero fuimos y no estaba”, sostuvo. Luego, el centro de monitoreo le confirmó que hicieron un seguimiento de las cámaras y la vieron cruzar sola la Ruta 4. “Me dijeron que iban a seguir revisando las cámaras, pero todavía no tengo novedades”, agregó.

En ese sentido, la sobrina aseguró que es extraño lo que pasó: “Desde hace seis meses que ella no se mueve de la casa, como mucho va hasta la esquina y no mucho más. Además, nunca deja a la perra sola”.

“No sabemos con qué intención se fue ella a hacer qué. No le avisó a nadie que iba a salir, eso es lo extraño. Ella es una persona desconfiada, no sube al auto de nadie y no habla con nadie en la calle”, describió.

Asimismo, descartó que haya recibido algún llamado: “No tiene celular, solo tiene teléfono de línea y su número no lo sabe. Lo tiene solo su familia”.

Nélida salió con lo puesto: no tiene documentación, dinero ni tarjeta SUBE. Tampoco se llevó las llaves. Tiene principio de Alzheimer. Es de contextura delgada y mide aproximadamente 1,60 cm. Al momento de desaparecer, vestía un jogging negro y una campera negra.

Fuente: TN