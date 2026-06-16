Bicarbonato, carbonato y percarbonato de sodio: en qué se diferencian y para qué sirve cada uno

En el mundo de la limpieza del hogar y los trucos caseros , hay tres productos que suelen confundirse por sus nombres similares: el bicarbonato de sodio , el carbonato de sodio y el percarbonato de sodio . Aunque parecen parecidos, cada uno posee propiedades diferentes y se utiliza para tareas específicas.

Conocer las diferencias entre estos compuestos puede ayudarte a limpiar de manera más eficiente , evitar errores y aprovechar al máximo sus beneficios en la cocina, la lavandería y distintos espacios de la casa.

El bicarbonato de sodio es un compuesto suave que está presente en muchos hogares. Se caracteriza por su capacidad para neutralizar olores , absorber humedad y actuar como un limpiador poco abrasivo. Entre sus principales usos se destacan:

Se trata de una opción ideal para tareas cotidianas y para quienes buscan alternativas de limpieza más amigables con diferentes materiales.

El carbonato de sodio , también conocido como soda para lavar , es mucho más alcalino y potente que el bicarbonato. Su uso está especialmente orientado a tareas de limpieza exigentes, como:

Su capacidad de limpieza es superior, aunque también requiere mayores precauciones, ya que puede resultar irritante para la piel si se manipula sin protección.

El percarbonato de sodio es uno de los productos más valorados dentro de la limpieza moderna. Cuando entra en contacto con el agua, libera oxígeno activo , una característica que le otorga un potente efecto blanqueador y quitamanchas .

Gracias a estas propiedades, suele utilizarse como una alternativa más amigable que otros productos químicos tradicionales.

Saber estas diferencias evita confusiones y permite aprovechar cada producto de manera más eficiente, algo especialmente útil para quienes buscan soluciones prácticas y económicas dentro del hogar.

Fuente: TN