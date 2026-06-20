Así quedó la tabla de campeones del Súper Rugby Américas, tras el título de Pampas XV

El Súper Rugby Américas (SRA) tiene un nuevo campeón porque Pampas XV derrotó en la final a Dogos XV como visitante en el estadio de Córdoba Athletic por 26 a 17 y logró su primer título en la historia del certamen que reúne a franquicias del continente sudamericano.

El equipo bonaerense, dirigido por Juan Manuel Leguizamón, jugó un gran partido frente a un rival que mayoritariamente se impuso en los duelos entre sí y se dio el lujo de celebrar por primera vez en la edición del torneo con más participantes desde que se desarrolla: este año por primera vez incursionaron ocho conjuntos. Capibaras XV, de Santa Fe, fue el último.

Pampas XV se sacó la espina de la definición perdida anteriormente y entró a la tabla de ganadores en la que comparte el segundo lugar con otros dos elencos que también festejaron una vez. Se trata de Jaguares XV, primer campeón en 2021 y Dogos XV, vencedor en 2024 y que no pudo repetir en esta edición.

El campeonato de rugby profesional de franquicias de América comenzó a disputarse en 2020, aunque la primera versión se canceló en medio de la temporada por la pandemia del Covid-19. El máximo ganador de la historia es Peñarol Rugby de Uruguay, vencedor en 2022 de la por entonces Súper Liga Americana y bicampeón en 2023 bajo el nombre de Súper Rugby Américas. El equipo charrúa volvió a ganar en 2025 y tiene tres estrellas, con las que le lleva una buena ventaja al resto de los participantes.

La edición 2026 del Súper Rugby Américas tuvo ocho competidores, de los cuales cuatro fueron argentinos. Además de Pampas XV, Dogos XV y Capibaras XV, incursionó Tarucas XV. El resto de los equipos que jugaron por el título fueron Cobras Brasil, Yacaré XV de Paraguay, Selknam de Chile y Peñarol.

Los conjuntos disputaron una primera etapa de todos contra todos a dos rondas y los cuatro mejores de la tabla de posiciones avanzaron a las semifinales, desde donde decantaron los dos finalistas que se enfrentaron por el título.

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Fuente: La Nación