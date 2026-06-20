Alemania se lo dio vuelta a Costa de Marfil sobre el final y quebró una increíble racha negativa que la perseguía

Alemania la pasó mal ante Costa de Marfil , pero se despertó a tiempo, dio vuelta el partido y logró el pase a los 16avos de final para sortear la fase de grupos por primera vez desde 2014. En un trámite vibrante, la Mannschaft venció agónicamente por 2 a 1 a un peligroso combinado africano gracias al doblete de Deniz Undav , quien ingresó desde el banco para cambiarle la cara al equipo de Julian Nagelsmann . Los "Elefantes" jugaron un partidazo, se pusieron en ventaja con un gol de su capitán Franck Kessié y tuvieron chances para sentenciarlo, pero terminaron lamentando una victoria que se les escapó en los minutos finales.

El partido arrancó con Alemania llevando la iniciativa y asfixiando con su presión a Costa de Marfil, que nunca renunció a la salida limpia desde el fondo. Tácticamente, el combinado teutón sorprendió a la hora de atacar al mostrar una línea de tres defensores, ya que Nathaniel Brown no ejercía como un lateral izquierdo clásico : se cerraba para aparecer en el eje central como un interior más, moviéndose al costado de Aleksandar Pavlovic.

De esta manera, Alemania comenzó a generar superioridad en el centro del campo y Kai Havertz tuvo la primera chance clara a los nueve minutos con un cabezazo que el arquero Yahia Fofana llegó a desviar. Diez minutos después, los germanos insistieron con un córner cerrado de Joshua Kimmich que Pavlovic llegó a conectar de cabeza. A pesar de que la pelota entró, el árbitro paraguayo Juan Gabriel Benítez cobró una infracción del volante del Bayern Múnich sobre el guardameta y el tanto fue anulado .

Por su parte, los “Elefantes” apostaban a transiciones directas con Yan Diomandé y Amad Diallo por las bandas y, por pasajes de la primera mitad, lograron la tenencia del balón gracias al tridente Sangaré-Oulaï-Kessié . En medio de ese desarrollo, el cooling break volvió a marcar su importancia en este Mundial : la pausa de hidratación enfrió el mejor momento de Alemania y reacomodó a los marfileños. A los 29 minutos, Diomandé sacó a bailar a Kimmich, lo desbordó con facilidad y sacó un centro que conectó Diallo; el defensor Brown evitó el gol de milagro, pero en el rebote apareció Kessié para abrir el marcador . El golpe marfileño llenaba de dudas a los tetracampeones del mundo, que empezaban a toparse con los fantasmas de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Sin resignarse, el cuadro teutón buscó la igualdad inmediata. Cuando la primera mitad se moría, Jamal Musiala le quitó la pelota con falta al central Odilon Kossounou y se la cedió a Havertz, quien definió con éxito. Sin embargo, el réferi Benítez cobró la infracción previa de “Bambi” sobre el defensor: era el segundo tanto anulado para Alemania .

En el complemento, Costa de Marfil siguió firme e incluso mejoró , trasladando su producción ofensiva hacia la derecha con un Diallo desbordante que lastimaba una y otra vez a Brown. Los africanos le quitaron la pelota a Alemania y tuvieron al menos dos situaciones claras para estirar la ventaja, pero la imprecisión en el último toque les impidió liquidar la historia.

Pero el punto de inflexión del partido llegó a los 15 minutos de la segunda parte. Y llegó desde el banco de suplentes . Julian Nagelsmann movió el banco con un triple cambio en el que ingresaron Leweling, Amiri y Undav por Musiala, Sané y Pavlovic. La apuesta le cambió la cara al equipo. A los 23 minutos llegó la recompensa: centro de Nadiem Amiri y gol de Deniz Undav , que apareció a la carrera dentro del área para empatar el partido. En medio de tanto nombre rimbombante del Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, la solución vino de dos futbolistas de equipos humildes de la Bundesliga: Amiri juega en el Mainz 05, mientras que Undav viene de cuajar una gran temporada en el Stuttgart.

Con el partido empatado, Alemania tomó las riendas y empezó a manejar mejor los tiempos, aunque sin perforar del todo a una Costa de Marfil que insistía con peligrosos contraataques . De hecho, sobre el final del encuentro, los africanos tuvieron la gran chance para definirlo : tras una rápida transición comandada por el ex Arsenal Nicolas Pépé, Simon Adingra no se atrevió a patear al arco y Costa de Marfil perdió su oportunidad. Y los alemanes no perdonaron.

En una de las últimas jugadas del partido, Félix Nmecha —que fue una de las figuras del encuentro— le dio un pase exquisito a Undav, quien definió de media vuelta y de zurda para decretar el 2 a 1 final y desatar el desahogo en el banco alemán . Fue un triunfo agónico que dejó en claro el peso de los cambios de Nagelsmann en el resultado final. Alemania ganó, pero Costa de Marfil se va con la frente alta tras plantarle un partidazo a uno de los candidatos.

Alemania : Neuer (4); Kimmich (5), Tah (6), Schlotterbeck (4), Brown (6); Nmecha (8), Pavlovic (5); Sané (5), Musiala (5), Wirtz (6); Havertz (5). DT: Julian Nagelsmann

Costa de Marfil : Fofana (6), Konan (5), Agbadou (6), Kossounou (6), Singo (6): Diomande (7), Christ Oulai (6), Sangaré (5), Kessié (7), Diallo (6); Bonny (5). DT: Emerse Faé.

Árbitro : Juan Gabriel Benítez, de Paraguay (6).

Goles : 1T, 30m Kessie; 2T, 23m y 49m Undav.

Cambios : ST, 0m Rüdiger (5) por Schlotterbeck; 15m Amiri (7), Leweling (6) y Undav (9) por Sané Musiala y Pavlovic; 30m Fofana (5), Guessand (5) y Adingra (4) por Diallo, Bonny y Sangaré; 37m Doué (5) por Singo. 39m, Pépé (6) por Diomandé; Goretzka (6) por Havertz.

Fuente: Clarín