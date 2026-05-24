Zonas Frías: si replica el acuerdo con los gobernadores el oficialismo puede convertir en ley la quita de subsidios al gas

Si replica el acuerdo con los gobernadores , el oficialismo tendría en el Senado el número necesario para convertir en ley los cambios al régimen de Zonas Frías que recortan subsidios a la tarifa de gas.

Si bien la iniciativa impacta en más de 100 ciudades, de al menos 15 provincias , el oficialismo buscará repetir la dinámica de negociación con mandatarios para que sus legisladores voten a favor. Tanto los de las provincias frías como los de las cálidas, a los que les prometieron ampliar beneficios en el consumo eléctrico para el verano.

Esta semana el gobernador riojano, el peronista Ricardo Quintela, disparó contra sus colegas de otras provincias por eso. "Apoyan a su propio verdugo ", sentenció.

El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta tiene 21 miembros y necesita 37 voluntades para garantizarse la aprobación del texto . Los 25 del interbloque de Unión por la Patria irán por la negativa.

La bancada la Unión Cívica Radical, que tiene diez miembros y se volvió decisiva, está dividida. Todavía no tuvieron una reunión sobre este tema pero lo más probable es que den libertad para que cada uno vote como quiera.

Es que en el bloque radical conviven el bonaerense Maximiliano Abad, los correntinos Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, los santafesinos Eduardo Galaretto y Carolina Losada, el pampeano Daniel Kroneberger, la chaqueña Silvana Schneider y el catamarqueño Flavio Fama.

En el caso del gobernador Alfredo Cornejo, si bien como diputado había votado a favor de la ampliación de las zonas frías de 2021 -que sumó varios municipios mendocinos- ahora ordenó a sus legisladores aprobar la marcha atrás. El chaqueño Leandro Zdero también en fue aliado electoral de Milei en la última elección.

En cambio el también radical de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, no avaló y sus diputados votaron contra el proyecto . "Aumento el costo del gas para la industria y las pymes que producen en nuestras provincias. Y el subsidio para los sectores más vulnerables no alcanza ni para una garrafa de 10 kilos por mes. Que no llamen equidad a lo que es un ajuste generalizado", señaló la diputada y su ex vice, Gisela Scaglia. Sin embargo, los senadores santafesinos, si bien no cercanos al mandatario, no le responden al 100%.

El correntino Juan Pablo Valdés, por su parte, también mandó a votar a favor. A pedido de esa provincia el Ejecutivo hizo una única modificación al proyecto en el recinto: para permitir que las provincias puedan poner el concepto de "alumbrado" local dentro de las boletas.

El resto de la La Cámara Alta se compone de un mosaico de bloques pequeños . En "Convicción Federal" hay un catamarqueño, Guillermo Andrada, y una tucumana, Sandra Mendoza, que si votan en tándem con sus colegas de diputados aportarían una abstención y un voto a favor.

Por su parte la jujeña Carolina Moisés no confirma, aunque es aliada del mandatario salteño Gustavo Sáenz. En la Cámara baja dos salteños votaron a favor y uno en contra.

Los misioneros de Hugo Passalacqua también vienen de votar a favor y tiene dos senadores. Rolando Figueroa tiene una senadora, Julieta Corroza. En la previa a la votación de zonas frías el mandatario acordó -foto de por medio- las contragarantías de los financiamientos del Banco Mundial y del BID para dos proyectos de infraestructura y su legislador votó a favor.

El chubutense Ignacio Torres, del PRO, atraviesa un momento de buena sintonía con el oficialismo y acompañó. Tiene dos senadoras distribuidas en distintas bancadas.

La iniciativa obtuvo media sanción de Diputados el miércoles pasado con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones ﻿ , de los catamarqueños de Raúl Jalil y el "lilito" Maximiliano Ferraro.

Ingresó al Senado y fue girado a las comisiones de Presupuesto y Energía que deben primero darle dictamen.

El proyecto deja sin efecto la ampliación del sistema promovida por Máximo Kirchner y sancionada por amplia mayoría en 2021. De este modo, el beneficio automático del 50% vuelve a aplicarse únicamente en las zonas originales: la Patagonia, la Puna y la ciudad mendocina de Malargüe.

En las regiones a las que se había ampliado el régimen en 2021 (que incluía municipios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la región de Cuyo) se elimina el subsidio automático y solo van a tener un descuento del 30 % los que acrediten vulnerabilidad económica.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín