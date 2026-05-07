Violento choque entre un colectivo y un camión de bomberos en San Telmo: hay nueve heridos

Un colectivo y un camión de bomberos chocaron violentamente este jueves por la tarde en un cruce de avenidas en San Telmo y nueve personas resultaron heridas. Se trató de un móvil de la línea 22 y una dotación de Bomberos de la Ciudad, este último que impactó de lleno contra uno de los costados del colectivo. Ocho personas, todas mayores de edad, fueron hospitalizadas y una restante fue atendida en el lugar.

Todo ocurrió alrededor de las 18 de este jueves, en el cruce de Avenida Paseo Colón e Independencia , cuando un camión de Bomberos de la Ciudad impactó de lleno contra el flanco derecho de un colectivo de la línea 22 (que une Quilmes, en el sur del conurbano, con Retiro). Como resultado del choque, ocho personas resultaron heridas y fueron asistidas por personal de emergencia en el lugar.

Cuatro bomberos resultaron heridos : dos agentes masculinos, que fueron trasladados posteriormente al Hospital Ramos Mejía, y otra femenina, que lo fue hacia el Hospital Argerich; sobre el cuarto aún no trascendieron detalles. Mientras, cinco pasajeros del colectivo lesionados: dos hombres fueron trasladados al Hospital Penna y al Argerich, mientras que una mujer fue derivada al Ramos Mejía. Sobre el cuarto y el quinto pasajero que resultaron heridos no hubo mayores precisiones.

Otras persona herida fuer atendida por personal del SAME en el mismo lugar del choque, pero no se determinó trasladarla debido a la no gravedad de sus lesiones.

Las actuaciones policiales consignaron que el accidente se investiga ahora bajo la carátula de "lesiones culposas".

El choque complicó el tránsito en la neurálgica zona del Metrobus del Bajo, en una hora pico, cuando miles de trabajadores intentan volver a sus hogares en la zona sur del Gran Buenos Aires, con colectivos cargados que cruzan el Riachuelo.

Fuente: Clarín