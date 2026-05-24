Villa Devoto: robaban cables, fueron descubiertos bajo tierra y terminaron detenidos

La Policía de la Ciudad detuvo a cinco personas tras ser sorprendidos en el momento preciso en que sustraían cables de cobre tendidos bajo tierra en el barrio de Villa Devoto . Según informó la fuerza, el operativo permitió desarticular una acción delictiva vinculada al robo de infraestructura urbana.

El procedimiento se inició a partir de una denuncia que alertó sobre un robo en la intersección de las calles Navarro y Segurola . Al llegar al lugar, los agentes de la Comisaría Vecinal 11B advirtieron que una camioneta Ford F100 se desplazaba a alta velocidad por la zona. Tras una breve persecución, la policía logró interceptar el vehículo y detener a dos de los sospechosos a pocas cuadras del lugar de los hechos.

Durante la inspección de la camioneta, los efectivos hallaron varios tramos de cable de cobre pertenecientes a una empresa de telefonía y listos para ser trasladados. En paralelo, otro equipo policial que permanecía en la escena observó a un hombre saliendo de una cámara subterránea ubicada en Navarro y Sanabria , actitud que despertó sospechas y motivó su inmediata demora.

Al revisar dicha cámara, los oficiales encontraron a otros dos individuos junto a una importante cantidad de cables cortados y preparados para su extracción. En total, fueron secuestrados 61 tramos de cable de aproximadamente dos metros cada uno , una escalera metálica plegable, seis vallas metálicas, la camioneta utilizada por los imputados y cinco teléfonos celulares.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8 dispuso la detención de los cinco involucrados, así como el secuestro de todos los elementos recuperados durante el procedimiento.

La Policía porteña detuvo este viernes a un hombre de 41 años , luego de que se descubriera que robaba viagra del laboratorio en el que trabajaba, ubicado en Villa General Mitre. El detenido es residente de Barracas y fue apodado como “El Rey del Viagra”. El acusado sustraía pastillas de sildenafil y tadalafil , que luego vendía de forma ilegal a través de internet , utilizando redes sociales y aplicaciones de mensajería, y sin requerir receta médica.

La investigación se originó hace tres años , cuando la Policía de la Ciudad detectó una red de venta no autorizada de estos fármacos en la web. Los agentes lograron identificar el modus operandi del sospechoso, que consistía en el desvío sistemático de medicamentos desde la planta de Laboratorios Richet , donde trabajaba en el área de producción.

Por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4 , a cargo de Ariel Lijo , se realizaron allanamientos en el laboratorio y en el domicilio del implicado, en Vélez Sarsfield al 100 . En el operativo, los efectivos secuestraron 8613 comprimidos de Viagra y otros medicamentos, además de stickers, etiquetas, frascos, cajas para el embalaje, documentación, dispositivos electrónicos y un Peugeot 308 .

El detenido quedó a disposición de la Justicia , que dispuso el secuestro de todos los elementos hallados, mientras la investigación sigue para determinar si existen otros implicados o ramificaciones en la red de venta ilegal de medicamentos.

Fuente: Infobae