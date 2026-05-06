Video: le quisieron robar la moto en La Matanza y se colgó del delincuente para impedirlo

Un hombre se colgó de un delincuente para evitar que le robe la moto y lo consiguió . El dramático episodio ocurrió durante la mañana de este martes en Villa Luzuriaga, partido bonaerense de La Matanza.

Una cámara de seguridad instalada en la cuadra registró toda la secuencia que se desarrolló en el lugar de trabajo de la víctima : una panificadora ubicada en el cruce de las calles Garibaldi y Lisboa cerca de las 6.15.

En las imágenes obtenidas por eltrece se observa al motociclista detenerse en la vereda del comercio tras advertir que era perseguido por dos ladrones que circulaban en otra moto. Cuando frenó el delincuente se bajó y le apuntó con un arma y el empleado se refugió dentro del local .

Cuando advirtió que el agresor guardó el arma y se subió a la moto con la intención de llevársela, reaccionó de la manera menos pensada: salió del comercio, se abalanzó sobre el ladrón y se colgó de su cuello impidiéndole maniobrar .

El delincuente intentó escaparse con la moto, pero le fue imposible continuar y a los pocos metros, llegando a la esquina, perdió el equilibrio y cayó al suelo por el peso de la víctima que se negaba a soltarlo. Ambos terminaron tendidos sobre la vereda.

Inmediatamente salieron varias personas del local a ayudar al empleado y el delincuente salió corriendo para evitar ser capturado . En la calle lo esperaba su cómplice a bordo de la moto en la que habían llegado. Se subió y ambos se dieron a la fuga .

De esa manera, con una maniobra arriesgada, la víctima logró recuperar su moto . Hasta el momento, los ladrones no fueron identificados.

Fuente: TN