Una pareja va a juicio acusada de haber desvalijado la casa de un ingeniero: se llevaron dinero y joyas

El robo millonario que sufrió el ingeniero Héctor Lipshitz hace siete años en Santiago del Estero tendrá ahora su capítulo en los tribunales. Una pareja cordobesa enfrentará un juicio, acusada de haber integrado la banda que desvalijó su casa.

El hecho que será juzgado ocurrió en 2019. Según la acusación, Marianela Alejandra Navas y Denis Rivas participaron de aquel golpe y huyeron con un botín de 3.500 euros, 1.000 dólares, joyas y artículos electrónicos.

En las últimas horas, el juez de Control y Garantías, Sergio Guillet , resolvió elevar la causa a juicio tras una audiencia clave. Actualmente, Navas permanece detenida en Córdoba y Rivas en San Nicolás , provincia de Buenos Aires.

El hecho ocurrió el 28 de febrero de 2019, cerca de las 19.30. Según la investigación, esa tarde un grupo de personas irrumpió por la fuerza en la casa de Lipshitz y la desvalijó.

Los investigadores lograron reconstruir que Navas llegó al lugar en un Fiat 500 acompañada por dos hombres , forzaron la puerta y así entraron a la propiedad del ingeniero.

Pocos minutos después, escaparon con euros, dólares, joyas y otros objetos de valor.

Aunque nunca pudieron determinar quién “marcó” el domicilio, la banda fue rápidamente detectada por el radar policial. Varios sospechosos terminaron detenidos, aunque Navas recién fue capturada en 2024, cinco años después del hecho.

La fiscalía imputó a Navas y Rivas por robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y asociación ilícita , en concurso real.

En medio del proceso, la defensa de Navas —a cargo de las abogadas Karina Ibáñez y Micaela Dalmasso — solicitó medidas alternativas de detención. Argumentaron que la acusada sufría complicaciones de salud derivadas de intervenciones estéticas previas y pidieron arresto domiciliario o su traslado a Córdoba para continuar un tratamiento médico.

Finalmente, la Justicia autorizó ese traslado, aunque mantuvo vigente la prisión preventiva . Con la etapa de instrucción cerrada, el expediente quedó listo para el juicio oral, donde se intentará reconstruir cómo operó la banda y cuál fue la participación concreta de cada acusado en el golpe al ingeniero.

Fuente: TN