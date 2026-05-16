Una mujer aseguró sufrir hostigamiento de parte de su exmarido y lo acusó de dejar la llave del gas abierta

Una mujer se acercó a una comisaría para hacer una presentación en contra de su expareja, con quien convive mientras avanza el proceso de divorcio. Según declaró, vive en un contexto de violencia psicológica constante y maltratos .

El dramático caso ocurrió en Icaño, Santiago del Estero. La víctima, de 50 años, aseguró temer por su vida y por la de los hijos que tiene en común con el presunto agresor .

El episodio que más miedo le provocó se dio durante la noche del jueves, cuando advirtió que la llave del gas estaba abierta . La mujer afirmó que s u ex la había dejado así de forma intencional con el objetivo de hacerle daño.

La situación la impulsó a acercarse a la Comisaría Nº55 para dejar un registro de lo que estaba atravesando. La víctima dijo a los agentes que la convivencia se volvió “insoportable” y que los maltratos son constantes desde que iniciaron el trámite de separación, según informó El Liberal .

A pesar de todo, la mujer no quiso radicar una denuncia penal formal contra el padre de sus hijos y pidió hacer solo una exposición reservada. Sin embargo, la Fiscalía de Violencia de Género e Intrafamiliar, intervino de oficio y dispuso medidas de protección para la víctima.

Las autoridades judiciales ordenaron la exclusión del hogar del acusado, restricciones de acercamiento y la instalación de un botón antipánico , con el objetivo de resguardar la integridad de la víctima mientras la causa avanza.

Fuente: TN