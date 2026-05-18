Una había sido expulsada del país, otra tenía orden de expulsión y la tercera, la residencia vencida: detuvieron a tres peruanas por vender droga en Constitución

Tres mujeres de nacionalidad peruana fueron detenidas en las calles del barrio porteño de Constitución cuando efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires las encontraron vendiendo cocaína. Al identificarlas, se comprobó que las tres tenían situaciones migratorias irregulares.

Su captura tuvo lugar el sábado 9 en la calle Lima al 1400 , luego de que un policía las viera en plena venta de estupefacientes a un grupo de hombres. Al dar la voz de alto, los compradores salieron corriendo , pero ellas se quedaron.

Los policías comprobaron que una de ellas guardaba dentro de un morral 15 envoltorios de cocaína y 215.000 pesos en efectivo.

Con la intervención de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, se imputó a las mujeres por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Al mismo tiempo, la titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°5, María Fernanda Botana dictó la prisión preventiva para el trío, haciendo lugar a los pedidos del auxiliar fiscal Carlos Caputto.

Tras ser detenidas e identificadas, se procedió a solicitar a la Dirección Nacional de Migraciones un informe sobre la situación de las imputadas en la Argentina.

A raíz de este, se comprobó que ninguna atravesaba su estadía en el país de forma regular.

Una de estas había sido expulsada del país en dos oportunidades; otra tenía una orden de expulsión vigente , prohibición de reingreso y antecedentes penales por daños y exhibiciones obscenas; y la restante, la menos complicada, simplemente tenía su residencia vencida.

Las tres mujeres de origen peruano quedaron a disposición de la Justicia y, confiaron fuentes de la investigación a Clarín , todo apunta a que serían nuevamente expulsadas del país.

Fuente: Clarín