Un intendente dijo que evalúa vender terrenos y vehículos municipales para poder pagar los aguinaldos en Entre Ríos

El intendente de la localidad de Hernández, en el departamento Nogoyá, Entre Ríos , declaró que evalúa vender terrenos, vehículos e inmuebles públicos para poder pagar los aguinaldos ante la caída de los recursos coparticipables.

“En febrero recibimos 30 millones de pesos menos que el año pasado. Se suman nueve o diez meses consecutivos de caída de la recaudación a nivel nacional y municipal , y nueve o diez meses consecutivos de aumento de la inflación . Hay momentos que se convierten en cuello de botella, como el caso del aguinaldo”, explicó el intendente peronista Luis Gaioli .

En el primer cuatrimestre, la coparticipación federal tuvo una reducción real del 7,14% respecto al mismo lapso de 2025 y el dirigente destacó que los montos actuales son similares a los de un año atrás, a pesar del incremento en los costos operativos de servicios y combustibles.

“La realidad que está atravesando Hernández no es ajena al resto de los municipios, sobre todo aquellos menores a 5 mil habitantes, donde dependemos prácticamente entre un 70 y 80% de recursos coparticipables “, argumentó Gaioli.

“Estamos empezando a ver la posibilidad de vender algunos activos, vender unos terrenos de propiedad municipal para recaudar fondos y poder hacer frente al pago del medio aguinaldo ”, agregó en el programa Debate Abierto , de la emisora local Radio Panorama .

La propuesta incluye la subasta pública de lotes que el Estado local recuperó mediante apremios o que pertenecen a dueños desconocidos. El intendente entrerriano aclaró que esta práctica es habitual en la gestión local y que anteriormente se remataron unidades con servicios básicos integrados.

El Ejecutivo municipal también pretende incluir en la venta vehículos en desuso , previa aprobación del Concejo Deliberante, para reforzar las arcas públicas.

Por otro lado, el intendente advirtió que la obra pública fue desplazada a un plano secundario para asegurar la prestación de servicios esenciales y el pago de haberes a los 50 agentes que integran la planta permanente y contratada.

Además, explicó que la situación social del municipio es compleja, lo que agrava el problema: “Se nos pone muy cuesta arriba y tampoco tenemos planes o programas del Gobierno nacional que podamos aplicar a nuestra comunidad. La demanda social ha crecido sustancialmente en todos los ámbitos, incluso con gente asalariada no llega a fin de mes.

“Esa gente cae al municipio, ya que somos la primera barricada de contención de los problemas sociales que existen en el pueblo. No solo se han achicado los recursos sino que han aumentado los gastos ”, desarrolló.

Respecto al vínculo con el gobierno provincial, el mandatario solicitó una distribución equitativa de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que recibe Entre Ríos: “ Le hemos pedido al gobernador que reparta en partes iguales, y más allá de los signos políticos los aportes ”.

Los datos del primer cuatrimestre indican que la provincia recibió $10.000 millones bajo este concepto, en un período donde se distribuyó apenas el 35,5% de lo recaudado por dicho fondo.

Fuente: La Nación