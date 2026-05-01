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Triple choque en la Autopista 25 de Mayo: un micro impactó contra dos autos y uno terminó volcado de costado

Redacción CNM mayo 01, 2026

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Un impactante choque múltiple se registró en las primeras horas de este viernes sobre la Autopista 25 de Mayo , a la altura del barrio porteño de Parque Chacabuco, cuando un micro de larga distancia colisionó contra dos autos particulares. A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron heridos.

El hecho ocurrió a la altura de la avenida Del Barco Centenera . Al arribar al lugar, personal de bomberos de Caballito encontró al micro -perteneciente a la empresa Airbus- detenido sobre el carril lento. En el vehículo viajaban cuatro pasajeros y dos conductores, quienes lograron salir por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia.

En tanto, un Renault Clio en el que se trasladaban un hombre y una mujer mayores de edad quedó en sentido contrario. Ambos ocupantes también descendieron sin asistencia y fueron evaluados en el lugar por el SAME.

Por su parte, el conductor de un Fiat Fiorino, único ocupante del auto, también logró salir por sus propios medios y fue asistido por personal médico. Este vehículo fue el que terminó completamente lateralizado.

Fuentes policiales indicaron que se realizaron maniobras para estabilizar los vehículos involucrados. Luego, el SAME controló clínicamente a todos los ocupantes, sin que fuera necesario su traslado a centros de salud.

En el operativo trabajaron bomberos, personal del SAME y agentes de AUSA.

Fuente: Infobae


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