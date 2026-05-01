Qué ver en Netflix: las mejores series y películas para disfrutar este fin de semana largo

Tras la vorágine de la semana, el sábado y domingo se presentan como un oasis de tranquilidad, y nada mejor que disfrutarlo en el cálido refugio del hogar. Ante la llegada del fin de semana largo, en el que se conmemora este viernes 1° de mayo el Día del Trabajador, no solo tendrás 48 horas para sumergirte en una maratón de entretenimiento, sino 72, y qué mejor que hacerlo de la mano de Netflix .

A continuación, la lista de las series y películas más requeridas por los suscriptores para que elegir no sea un dolor de cabeza:

Comedia/Romance . Vicky se anima a convivir con Matías, pero la vida en pareja no viene sola: también aparece Bruno, el hijo de nueve años fruto de la relación anterior de él, listo para instalarse en la ciudad. Entre lidiar con Nora, la madre del chico, y enfrentarse a los fantasmas de su propia infancia, Vicky descubre una versión inesperada de la maternidad. En el trabajo, un proyecto soñado irrumpe de la mano de Nicolás, alguien que creyó dejar atrás y que ahora sacude su presente. Y mientras su hermana y sus amigas lidian con los enredos del amor y la maternidad, Vicky tendrá que aceptar que la verdadera familia no siempre es la que se imagina, sino la que se elige. Duración: diez capítulos . Ver Envidiosa 4 .

Suspenso/Drama . Rosie es una joven madre que vive en una comunidad cristiana cerrada con su marido y su hija. La llegada del misterioso Sam, un preso fugado, pone de manifiesto la realidad y las limitaciones de su mundo: tal vez su oculta comunidad religiosa no tenga en cuenta sus intereses. Cuando empiezan a aparecer grietas en el matrimonio, Sam se presenta como su salvador. Pero con su oscuro pasado criminal, ¿dónde reside el mayor peligro, en la secta o en Sam? Duración: seis episodios . Ver Los no elegidos .

Comedia/Enseñanza . Eddy, genio de las matemáticas y delincuente de poca monta, evita la cárcel haciéndose pasar por profesor. Su misión: identificar a un criminal importante. Duración: ocho episodios . Ver El profe .

Basada en hechos reales/Drama . En 2001, en el Condado de Durham, Carolina del Norte, el escritor Michael Peterson, afligido por la muerte de su esposa Kathleen, que cayó por una escalera, es acusado de asesinarla. Duración: ocho episodios . Ver La escalera .

Deportes/Comedia . La segunda temporada sigue a Isla Gordon, lo que consolida su liderazgo en Los Angeles Waves al enfrentar crisis financieras, un estadio deteriorado y la lucha de poder con su hermano Cam. La trama, llena de comedia, aborda el machismo deportivo, la búsqueda de un nuevo entrenador y desastres personales. Duración: diez episodios . Ver Una nueva jugada 2 .

Acción/Suspenso . Una mujer busca consuelo en la naturaleza, pero se enfrasca en un juego mortal con un asesino serial. Duración: 1 h 37 min . Ver Ápex .

Comedia/Aventura . Una familia de patos abandona la tranquilidad de su estanque de Nueva Inglaterra para visitar Jamaica. Sin embargo, la aventura da un giro inesperado cuando se pierden en la ciudad de Nueva York. Duración: 1 h 32 min . Ver ¡Patos!

Thriller/Supervivencia . Tras un escándalo, una estrella de Hollywood se refugia en una cabaña aislada, pero no está sola. Traicionada por el hombre en quien más confiaba, queda atrapada en un brutal juego de supervivencia. Puede esconderse, pero no huir. Duración: 1 h 30 min . Ver Cuestión de confianza .

Crimen/Suspenso . El detective Archer, especialista en homicidios, colabora con otro detective en la captura de un asesino en serie que mata inspirándose en un juego infantil. Duración: 1 h 38 min . Ver El verdugo .

Drama . Los hijos de dos prostitutas drogadictas deben valerse por sí mismos después de que la madre de uno de ellos desaparece y la otra es arrestada. Duración: 1 h 38 min . Ver La inevitable derrota de Mister y Pete .

Fuente: La Nación