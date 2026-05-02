Tres adolescentes fueron detenidos tras una persecución y tiroteo con la policía en Mar del Plata

ZONALES





Una intensa persecución policial terminó con tres adolescentes de 15 años aprehendidos luego de que fueran sorprendidos circulando en dos vehículos robados horas antes en la zona norte de Mar del Plata.





El operativo se inició cuando efectivos policiales detectaron el desplazamiento de dos automóviles que tenían pedido de secuestro activo por robos agravados cometidos recientemente. A partir de esa situación, personal de la comisaría sexta y del Grupo de Prevención Motorizada comenzó un seguimiento que rápidamente derivó en una fuga a alta velocidad.





Según informaron fuentes del caso, al advertir la presencia de los patrulleros los ocupantes de los vehículos escaparon y se produjo una persecución que se extendió por varias calles de la ciudad hasta finalizar en un sector descampado.





Durante la huida, los sospechosos realizaron disparos contra los efectivos policiales. Pese al intercambio, no se registraron agentes heridos.





Finalmente, los uniformados lograron reducir y detener a tres menores de edad, mientras que otros dos involucrados lograron escapar armados hacia la zona del barrio Etchepare y eran intensamente buscados.





En el procedimiento fueron secuestrados un Peugeot 208 y una camioneta Honda HR-V, ambos denunciados como robados en hechos ocurridos pocas horas antes bajo la modalidad de robo a mano armada.





La causa quedó en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, desde donde se ordenaron las actuaciones correspondientes y la identificación de los domicilios de los adolescentes demorados, mientras continúa la investigación para localizar a los prófugos.