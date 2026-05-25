Tedeum del 25 de Mayo: la oposición evocó el discurso de García Cuerva para reclamar diálogo y unidad

Referentes de distintos sectores de la oposición retomaron este lunes el mensaje del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , durante el t edeum por el 25 de Mayo , y coincidieron en reclamar más diálogo político, menos agravios y una mayor búsqueda de consensos.

Las reacciones llegaron desde el peronismo, Pro, la UCR, la Coalición Cívica y el socialismo, con mensajes que hicieron eje en la unidad nacional, el valor de las instituciones democráticas, el trabajo y la educación.

“Bien común. Diálogo. Amistad social. Esperanza”, escribió en X el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez , junto a una imagen del arzobispo durante la ceremonia religiosa celebrada en la Catedral Metropolitana.

En la misma línea se expresó la diputada Cecilia Moreau : “Hacer patria es entender que el camino es colectivo, querer que todos los argentinos vivan mejor y generar oportunidades para todos”.

Bien común. Diálogo. Amistad social. Esperanza. #Tedeum pic.twitter.com/i7NkYLIBOe

El exjefe de Gabinete de Alberto Fernández y actual legislador peronista Agustín Rossi también apeló a la idea de comunidad. “La patria se construye con trabajo, con comunidad y con un pueblo que no baja los brazos”, sostuvo.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof también retomó el mensaje de unidad y cuestionó los discursos confrontativos. “El futuro de la Argentina no se construye con odio ni sometimiento, sino con respeto, cooperación y orgullo por lo nuestro”, afirmó. En la misma línea, la diputada Victoria Tolosa Paz llamó a “renovar el compromiso con la unidad de todas las argentinas y los argentinos”.

Desde Pro también hubo mensajes vinculados a la unidad, aunque con foco en el esfuerzo y el diálogo. El jefe del bloque en el Senado, Martín Goerling Lara , afirmó: “La Patria se construye todos los días gracias a millones de argentinos que se levantan a trabajar y no bajan los brazos”.

El secretario general del Gobierno porteño, Fulvio Pompeo , destacó el mensaje del arzobispo García Cuerva y sostuvo que “la Argentina necesita más diálogo, más encuentro y menos divisiones”. Lo hizo luego de participar del Tedeum junto al jefe de Gobierno, Jorge Macri , a quien el presidente Javier Milei le había negado el saludo durante la ceremonia del año pasado. Esta vez, en cambio, el mandatario lo saludó con un abrazo.

Junto a @jorgemacri participamos del Tedeum por el 25 de Mayo. Esta fecha nos conecta con nuestra historia y nos invita a seguir construyendo una Ciudad y una Argentina basadas en el diálogo, el respeto y el encuentro. Desde Buenos Aires creemos en la importancia de seguir… pic.twitter.com/gMFAMeCjA0

El exgobernador de Córdoba y diputado nacional Juan Schiaretti también puso el foco en la convivencia democrática. “La diferencia de ideas no implica enemistad. Ese legado debe seguir vigente”, sentenció al recordar las bases que forjaron el 25 de mayo de 1810.

El socialista Esteban Paulón , en tanto, dejó un mensaje con tono prospectivo: “Seguimos luchando por una nación justa, igualitaria, diversa y soberana”.

El 25 de mayo de 1810 significó comenzar a hacernos cargo de nuestro propio destino priorizando el bien común. Hubo deliberación con ciudadanos que exigían y participaban, entendiendo que no se trataba sólo de consignas sino de la necesidad de contar con instituciones que… pic.twitter.com/uKLv52bROZ

La UCR eligió un mensaje institucional. “Que los valores de Mayo nos sigan guiando para construir una Argentina más justa, federal y democrática”, publicó la cuenta oficial del radicalismo. Desde la Coalición Cívica, Hernán Reyes recordó que “la historia enseñó que siempre hay algo más que se puede hacer para construir una comunidad”.

Durante el tedeum, García Cuerva reclamó dejar atrás la confrontación política. “Basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo”, afirmó el arzobispo en su homilía.

¡Viva la Patria! 🇦🇷 El 25 de Mayo de 1810 nació la decisión de un pueblo de ser protagonista de su destino. La UCR mantiene vivos esos ideales de libertad, democracia, y federalismo, defendiendo una Argentina con igualdad de oportunidades y respeto por las instituciones. pic.twitter.com/MlRkJnPSm0

El mensaje estuvo inspirado en el pasaje bíblico de Marcos 2:1-12, sobre el relato de Cafarnaúm, donde cuatro hombres acercan a un paralítico a Jesús para que lo cure. “Hoy también muchos hermanos experimentan estar paralizados en sus esperanzas, en sus oportunidades y en su dignidad”, señaló.

En uno de los tramos más políticos de su discurso, García Cuerva destacó la importancia de los acuerdos. “Una empresa tan difícil y arriesgada solo fue posible porque se pusieron de acuerdo, porque dejaron de lado por un rato sus diferencias”, sostuvo. Y remató: “En términos políticos: acordaron, consensuaron y encararon una tarea común pensando en los más frágiles”.

Fuente: La Nación