“Siempre hay que dejar algo atrás”: sorpresivo posteo de la esposa de Adorni en medio de la disputa en el Gobierno por su continuidad en el gabinete

"Para avanzar, siempre hay que dejar algo atrás", reza el título de un posteo de Bettina Angeletti, la mujer de Manuel Adorni , que si bien suele postear consignas en su rol de coach ontológica frases que propugnen a la superación personal, sorprendió al publicar que "evolucionar también es despedirse".

En pleno escándalo por el crecimiento patrimonial del jefe de gabinete, disparado por la revelación de Clarin del 8 de marzo sobre su presencia en el vuelo presidencial a Nueva York, Angeletti había decidido discontinuar sus publicaciones en su perfil de Instagram, en el que suele publicar contenido social pero también con actividad en la consultora +Be.

En el posteo de las 17 de este miércoles, Angeletti escribió en su perfil de IG lo siguiente: "Para avanzar, siempre hay que dejar algo atrás. No porque esté mal ni porque haya sido un error, sino porque ya cumplió su misión" , indicó.

Luego planteó que "hay formas de pensar, decisiones, maneras de vincularnos y hasta versiones nuestras que fueron necesarias para llegar hasta acá. Pero no todo lo que nos trajo a este punto es lo que nos va a llevar al siguiente". Al respecto, aconsejó que "crecer implica reconocer cuándo algo quedó chico y aceptar que evolucionar también es despedirse. Soltar no es perder, es habilitar espacio para lo nuevo".

Por último, remarcó que "cada elección abre posibilidades, pero también cierra otras. Y en esa tensión es donde sucede el crecimiento".

Angeletti quedó muy expuesta desde que estalló el "Adorni gate". No sólo por su presencia en el polémico vuelo sino porque ella aparece como quien escrituró la casa del country de Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, en noviembre de 2024. También la diputada Marcela Pagano pidió en la Justicia investigar si la empresaria, que en ese mismo año fundó su consultora, se habría visto beneficiada con contratos de privados que tercerizaban a firmas estatales como YPF.

El año pasado compartió un evento de counching ontológico con Rosa Gutiérrez, otra especialista en la materia, que hace dos años ingresó a la secretaría de Comunicación para dar asesoramiento en "discurso".

Fuente: Clarín