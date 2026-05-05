Si te vas de viaje, dejá un vaso boca abajo en la pileta: por qué lo recomiendan y qué beneficios tiene

Antes de salir de viaje, lo habitual es revisar que las luces estén apagadas, desenchufar electrodomésticos y cerrar bien las canillas. Sin embargo, existe un hábito poco conocido que puede marcar la diferencia: dejar un vaso boca abajo en la pileta de la cocina .

Aunque parezca extraño, este gesto simple puede ayudarte a evitar malos olores, humedad e incluso la aparición de insectos mientras la casa queda cerrada. Además, lleva apenas unos segundos y puede notarse mucho cuando volvés.

El truco consiste en colocar un vaso (de vidrio o plástico) boca abajo sobre el desagüe , cubriendo completamente la rejilla.

De esta forma, se crea una barrera física que bloquea el paso del aire y evita que suban olores desde las cañerías. Esto es especialmente útil cuando la casa queda cerrada varios días, ya que al no circular agua, los desagües pueden liberar olor a cloaca o humedad.

Uno de los problemas más comunes después de un viaje es entrar y sentir olor a encierro. Esto ocurre porque los gases del desagüe suben cuando no hubo uso durante días. El vaso reduce esa circulación de aire y evita que el olor invada el ambiente.

En épocas de calor, algunos insectos como cucarachas o mosquitas pueden aparecer desde las cañerías. El vaso funciona como una barrera extra que dificulta su salida.

Tapar el desagüe también limita el ingreso de aire húmedo desde las tuberías. En ambientes cerrados, esto ayuda a disminuir la sensación de encierro .

No necesitás comprar nada ni usar productos especiales. Solo un vaso limpio. Es una solución rápida, económica y práctica para sumar a la rutina antes de salir.

Para que funcione, seguí estos pasos:

Con eso, la cocina queda protegida durante tu ausencia y los olores no suben a invadir tu casa.

Este método natural y sencillo no solo sirve para la pileta de la cocina, sino que también podés hacerlo en otros desagües que queden sin uso:

El objetivo es el mismo: evitar que suban olores, humedad o bichos mientras no hay movimiento en la casa.

Dejar un vaso boca abajo en la pileta antes de viajar es uno de esos trucos caseros que parecen insignificantes, pero pueden hacerte volver a una casa más limpia , sin olores raros y con menos chances de encontrarte con sorpresas desagradables.

No reemplaza una limpieza profunda ni evita todos los problemas, pero como solución rápida y casera, puede ser un gran aliado antes de cerrar la puerta y salir de viaje.

Fuente: TN