Qué dice la psicología sobre las personas que agradecen con la mano al cruzar la calle

Sucede todos los días y dura apenas unos segundos: un auto frena para dejar pasar a un peatón y, antes de seguir caminando, esa persona levanta la mano en señal de agradecimiento . Para muchos es simplemente una costumbre o un acto automático. Sin embargo, desde la psicología aseguran que este pequeño gesto cotidiano puede decir bastante sobre la forma en la que alguien se relaciona con los demás.

En medio del tránsito, el ruido y el ritmo acelerado de las ciudades, ese movimiento simple funciona como una forma de reconocimiento. El peatón entiende que el conductor hizo una pausa para dejarlo pasar y responde con una señal amable, aunque probablemente nunca vuelvan a verse.

Lejos de ser algo menor, especialistas en comportamiento humano sostienen que los gestos cotidianos de gratitud tienen un impacto positivo tanto en quien los recibe como en quien los hace.

Desde la psicología social, este tipo de conductas suelen asociarse con personas que tienen una mayor capacidad para registrar al otro y reconocer pequeñas acciones cotidianas .

Agradecer al cruzar la calle implica salir, aunque sea por un instante, del modo automático. La persona percibe lo que ocurrió, interpreta la intención del conductor y responde con un gesto de cortesía.

Según distintos estudios sobre inteligencia emocional , quienes suelen expresar agradecimiento de manera espontánea tienden a mostrar más facilidad para ponerse en el lugar del otro , algo directamente relacionado con la empatía.

En muchos casos, además, quienes hacen este gesto también manejan o manejaron alguna vez. Por eso entienden que frenar en medio del tránsito o esperar unos segundos puede requerir atención, paciencia y predisposición.

Aunque parezcan insignificantes, los pequeños actos de reconocimiento ayudan a mejorar la convivencia diaria y reducen parte de la tensión que suele existir en espacios públicos como la calle o el tránsito.

La psicología explica que este tipo de interacciones generan una especie de “microconexión social” : un intercambio breve, pero positivo, entre personas desconocidas.

Además, expresar gratitud activa mecanismos emocionales asociados con el bienestar. Algunos especialistas sostienen que agradecer, incluso en situaciones mínimas, puede ayudar a:

Por eso, algo tan simple como levantar la mano para agradecer puede tener un efecto mucho más grande de lo que parece.

Otro concepto que aparece relacionado con este gesto es el de la atención plena o mindfulness .

Levantar la mano para agradecer implica estar presente en la situación y reaccionar conscientemente a lo que está pasando en ese momento. Es decir, no actuar completamente en automático.

Los especialistas remarcan que muchas veces los hábitos más simples son los que más hablan de la forma en que una persona se vincula con el entorno. Una sonrisa, un saludo o un gesto de agradecimiento pueden cambiar por completo el tono de una interacción cotidiana.

Fuente: TN