Prendieron fuego el pabellón donde está detenida la mamá de Ángel, el nene que murió por maltrato en Comodoro Rivadavia

Un incendio se desató en el pabellón del penal de Trelew en el que está detenida Mariela Altamirano , la mamá de Ángel, el nene de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia producto de un severo maltrato infantil. Según trascendió, el fuego fue provocado por dos internas durante una pelea que tenían entre ellas.

La mujer se encuentra en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) ubicado sobre la Ruta Nacional N°3 en Trelew, donde fue trasladada hace unas semanas. Según informó el sitio ADN Sur , está alojada en el módulo 1. Allí, el personal policial detectó un p rincipio de incendio ocasionado por un pedazo de colchón de goma espuma que se prendió fuego en la noche del miércoles, pero que se conoció en las últimas horas.

El jefe de la penitenciaría provincial, Gabriel Araujo, comentó al medio local que no hubo heridos y que el foco fue rápidamente controlado. En paralelo descartó que el incidente tuviera algo que ver con la madre del chico. “Todo fue producto de una diferencia entre dos internas”, aseguró, descartando las primeras versiones que señalaban que había sido un ataque contra la madre del nene fallecido.

“Hay unas 15 mujeres en ese pabellón”, afirmó el funcionario. Además, trascendió la hipótesis de que el fuego se habría iniciado porque varias de las presas tienen encendedores, ya que son fumadoras. "No hubo internas ni personal policial lesionado”, dijo.

Mariela Altamirano fue trasladada el pasado 15 de abril desde la Comisaría de Rada Tilly al Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew, para seguir cumpliendo la prisión preventiva dictada por la Justicia.

No está en contacto con compañeras. "Está en un pabellón, con celdas individuales que tiene una cama, un inodoro y una mesita que se cierra", contó Lucía Pettinari, presidenta del Consejo de la Magistratura del Chubut, a Clarín.

"Mariela no tiene convivencia, no sale al espacio común con nadie . La sacan para bañarse a una determinada hora, cuando las otras presas están encerradas", explicó.

El nene de cuatro años, que murió el pasado 5 de abril, tenía 22 golpes internos en la cabeza, en un caso que fue señalado como “síndrome del niño maltratado” por parte de los investigadores. Es cuando un chico sufre agresiones repetidas en el tiempo. Su madre biológica, Mariela Altamirano, y su padrastro Maicol González fueron imputados por homicidio.

Para la fiscalía, Maicol González fue el responsable de los golpes al nene de cuatro años, mientras que Altamirano sabía del maltrato y no hizo nada para protegerlo. La acusación se apoya en el testimonio de varios testigos que lo describen como una persona violenta, con antecedentes de agresión a niños chiquitos. Y que además practicaba karate en el gimnasio municipal de Comodoro Rivadavia.

Desde que Ángel llegó a esa casa, en noviembre del año pasado, su vida fue un calvario. Su papá biológico, Luis López, y Lorena Andrade, la madrastra, se cansaron de ir a los juzgados de familia y reclamar para que se lo devuelvan. Como dice la remera que llevan a todos lados para pedir justicia: "Si te hubieran escuchado, estarías con vida".

Fuente: Clarín