Premios Martín Fierro 2026: los mejores memes de la gala

Este lunes se celebró la entrega de los premios Martín Fierro 2026 , el evento más importante de la televisión que concentra a actores, periodistas, panelistas y conductores en el Hotel Hilton de Buenos Aires. Mientras que los famosos se reunieron en una velada especial, desde las redes sociales decenas de usuarios se volcaron allí con los mejores memes para hacer referencia a los momentos más hilarantes de la previa y el durante de la ceremonia.

Al igual que el año pasado, aquellos que estuvieron pendientes de todo lo que sucedía delante y detrás de cámaras lo expusieron con creativas imágenes y comentarios . Asimismo, apelaron a utilizar escenas de series y comedias, como Los Simpson , MasterChef o Casados con Hijos , para destacar algo de suma importancia.

Esta edición número 54 de los galardones que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) generó polémica semanas antes por la lista de nominaciones, la cual disgustó a diferentes conductores . Por fuera del escándalo, la sorpresa de la noche fue la asistencia de Mirtha Legrand, que luego de atravesar una gripe decidió asistir al evento .

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mi mama confundiendo los oscar con el martin fierro ajsksk

Peter Thiel criticó las ternas de los Martin Fierro.

MARTIN FIERRO A LA DIRECTORA QUE PATEA LA MESA

Manuel ganó el “Martín Fierro de Oro” en los premios de Gran Hermano. pic.twitter.com/UpKvpF7zU6

Fuente: La Nación