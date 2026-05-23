“Por privado te mando mi CV” y “Tristeza de fanáticos”: fuerte cruce entre Sturzenegger y Luis Novaresio por la desregulación de la navegación

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , se cruzó este viernes en las redes sociales con el periodista Luis Novaresio , luego de que el conductor rosarino sugiriera que el funcionario nunca había trabajado .

Mientras en el programa se trataban las próximas reformas que planear lanzar el ministro como el "fin del monopolio de bandera, reforma del mercado inmobiliario, fin de la matriculación obligatoria, eliminación de honorarios mínimos y barreras de entrada", Novaresio acotó: "Clásico de Sturzenegger que en su vida trabajó en algo parecido a ganarse la vida con una profesión , pero bueno... es Sturzengger".

Y criticó respecto al fin del monopolio de bandera : "Me escribió la Marina Mercante argentina... esto es entregar la soberanía marítima a quien se le ocurra . Es un disparate monumental".

También cuestionó la reforma del mercado inmobiliario : "¿Sabés la de estafas que va a haber ? De señores que van a decir 'yo te vendo esto' y ya lo vendió, o no pidió los informes. Vos entregas una seña y el tipo estaba embargado o la propiedad no estaba disponible. Disparate!", señaló.

Es verdad. Pienso en la tristeza de los fanáticos, daniel. Saludos

Unas horas más tarde, Sturzenegger le respondió vía X en un largo tuit en el arrobó al periodista, para asegurar que le llegue el mensaje. "Hola @luisnovaresio! Espero estés muy bien! Gracias por comentar la Ley de Desregulación que prontamente estamos mandando al Congreso. Te paso unos datos para tu análisis", escribió con sarcasmo.

"Hoy el cabotaje es tan caro que imagínate que los productos de Tierra Del Fuego vienen en camión, lo mismo las arenas de Entre Ríos que van a Vaca Muerta, o la soja del norte que viaja a Rosario. Ni hablar de la madera de Misiones q estando a metros del Paraná va en camión a Zárate. La desregulación permitiría usar nuestros ríos", escribió sobre el fin del monopolio de bandera.

"Cuando salga la ley el sector privado hará un nuevo puerto en Barranqueras, Chaco que será la nueva Rosario. Soberanía es tener competitividad para competir no hacérsela difícil al productor . Te recomiendo hablar con los gobernadores de Chaco o Corrientes que están esperando esto hace años. Y como detalle si podes mira el Artículo 26 de la Constitución que habla del tema", agregó.

También se refirió a la reforma inmobiliaria: "Simplemente pregúntale a la gente si está contenta con pagar las comisiones que paga. Nosotros creemos además que la gente sabe cuidarse y puede discernir con quien operar . Muchas veces sacar estos monopolios lo que genera es una baja instantánea de costos que la construcción necesita. Aún cuando termines operando con los mismos de siempre".

Por otro lado, comentó: "Vi que te gustó que bajemos el costo de los seguros! Bien ahí! Pero el proyecto tiene mucho más! Cuando quieras contáctame por privado y te cuento más ".

Finalmente concluyó hablando de su experiencia laboral: "Una cosa más personal, no muy relevante pero lo comento igual, no entiendo bien por qué decís que nunca trabajé . Por privado te mandaré mi CV . Quizás te vale la pena echarle una mirada! Quizás te sorprendes!". "Te mando un saludo y confía en los argentinos que con libertad ya están haciendo cosas increíbles" añadió.

La respuesta del ministro fue compartida por Javier Milei , que comentó: " MASTERCLASS ".

Novaresio, quien durante el programa de televisión había deslizado que no se habla "con la gente del Gobierno", le respondió en el mismo tono en las redes sociales: "Hola señor ministro. Gracias por su mensaje. Su desregulación sobre cabotaje es exactamente lo contrario a lo hecho en el globo, por ejemplo, USA desde 1920 en la Ley Jones que allí sí defiende la soberanía nacional y la tributación en ese país de la actividad REGULADA".

Pero no fue lo único, también hizo otro comentario al pasar: "Pienso en la tristeza de los fanáticos", escribió respondiendo a uno de los varios comentarios que desató el intercambio.

Esta semana, el Gobierno de Javier Milei consiguió aprobar en la Cámara de Diputados y girar al Senado el proyecto para limitar las zonas frías, que elimina subsidios para algunas regiones con temperaturas bajas. Más temprano, obtuvo media sanción a la Ley Hojarasca que deroga leyes que quedaron obsoletas.

Fuente: Clarín