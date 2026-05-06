Poner eucalipto en la ducha: para qué sirve y por qué lo recomienda la aromaterapia

Para la aromaterapia , los olores pueden influir en el estado de ánimo y en la sensación de bienestar. En ese contexto, algunas plantas pueden utilizarse en distintos rincones de la casa para crear ambientes que favorezcan la relajación y la frescura.

Entre las más elegidas aparece el eucalipto , que se destaca por el aroma intenso que desprenden sus hojas. Al colocarlo cerca de la ducha, entra en contacto con el vapor, renueva el ambiente y lo transforma en una especie de spa casero .

Para realizar esta práctica, no se requiere ninguna técnica compleja: alcanza con colocar unas ramas de eucalipto cerca del vapor , sin que queden en contacto directo con el agua.

Algunos de los beneficios que se le atribuyen al eucalipto son:

Esta práctica suele recomendarse durante momentos de estrés, cansancio o después de días largos , ya que su aroma ayuda a bajar un cambio y relajarse. Además, muchas personas incorporan el eucalipto en duchas nocturnas para preparar el cuerpo y la mente antes de dormir.

La aromaterapia es una práctica que utiliza olores naturales, mayormente de plantas y aceites esenciales, para generar distintas sensaciones en el cuerpo y la mente . Aunque no reemplaza tratamientos médicos, suele utilizarse como complemento para crear ambientes relajados y frescos.

Así, el eucalipto se vuelve un aliado en la rutina diaria para relajarse más durante las duchas. Con unas pocas ramas, es posible renovar el baño y convertirlo en un ambiente más fresco , aromático y relajante.

Fuente: TN