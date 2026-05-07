“Ni en pedo se va”, Javier Milei y sus reacciones más enérgicas sobre Manuel Adorni

Este miércoles por la noche, el presidente Javier Milei habló en una entrevista exclusiva con LN+ y se encargó de defender a Manuel Adorni tras el pedido de la senadora Patricia Bullrich para que el jefe de gabinete explique su situación patrimonial . El mandatario nacional dejó una serie de frases que ya comenzaron a viralizarse en redes sociales.

“Ni en pedo se va” , afirmó en relación la posibilidad de que el funcionario fuera desplazado del cargo ante su situación judicial. “No voy a ejecutar a una persona honesta” , agregó, en diálogo con los periodistas Luis Majul y Esteban Trebucq en LN+.

Además, en relación a las refacciones hechas en la casa del country Indio Cuá, afirmó: “Hablaban de una cascada y eran dos cañitos de agua” . El mandatario atacó al contratista, Matías Tabar , que declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que Adorni le pagó US$245.000 sin factura. “ Es un militante kirchnerista y es muy dudoso todo su prontuario ”, aseguró.

“Cuando los argentinos me eligieron a mí, eligieron a un tipo que es un puteador” , señaló en un tramo de la entrevista. En ese marco, indicó: “La gente valora más que sea honesto y les vaya con la verdad a que sea el rey de las formas”.

Fuente: La Nación