Motín en una comisaría de Balvanera: disparos, gas pimienta y heridos

Durante la madrugada de este lunes, se inició un motín en una comisaría del barrio porteño de Balvanera y, según los primeros trascendidos, algunos presos se habrían fugado del lugar. De acuerdo con LN+ , se reportaron incendios en los calabozos, disparos y el uso de gas pimienta para intentar contener la revuelta .

La dependencia policial donde ocurrieron los incidentes, la Comisaría Vecinal 3 , está ubicada en la calle Venezuela 1931 y había allí 72 detenidos al momento de los incidentes . De acuerdo con los trascendidos, al menos tres de las personas alojadas en el lugar fueron hospitalizadas y un efectivo policial resultó herido . Ante la consulta de LA NACION , las fuentes, que no dieron mayores precisiones, indicaron que hubo “una revuelta” originada tras una requisa y aseguraron que estaba controlado.

En un intercambio de audios al que accedió LN+, un oficial de policía moduló: “Hay una fuga masiva de detenidos” . “Se están evacuando la totalidad de los detenidos hacia el patio” , le contestó una mujer. “ ¡Hay mucho humo! Debido a un foco ígneo necesitamos bomberos; no se puede trabajar en el lugar; está en riesgo la vida del personal policial", agregó el hombre. “De ser necesario, repliegan. Lo que es el perímetro de la dependencia ya está asegurado”, le replicó la interlocutora.

En marzo de 2022, en la misma comisaría vecinal, unos 22 detenidos iniciaron una revuelta exigiendo traslados a unidades penitenciarias federales, en medio de los reclamos del gobierno de la Ciudad a Nación por la superpoblación en las alcaidías porteñas.

Los detenidos rompieron infraestructura y, tras una hora de tensión, fuerzas especiales de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas pudieron restablecer el orden.

Fuente: La Nación