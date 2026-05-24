“Mirá lo que hice”: la reacción del conductor que provocó la muerte de una familia en un choque en San Vicente

Cinco integrantes de una familia, entre ellos dos menores de edad , murieron el sábado en un impactante choque en la Ruta 6 , a la altura de la la localidad bonaerense de San Vicente . El conductor de la Volkswagen Amarok gris , el otro vehículo en el accidente, sigue detenido mientras aguardaban los resultados del test de alcoholemia.

Mientras avanza la investigación, una testigo reveló en diálogo con TN cuál fue la reacción inmediata del acusado. “Salió caminando, miraba los autos y se agarraba la cabeza. Repetía: ‘No, mirá lo que hice’” , contó Micaela Cramer, que llegó al lugar unos segundos después del brutal choque.

Todo ocurrió minutos luego de que la camioneta la sobrepasó a altísima velocidad. “Nos pasó a unos 180 km/h. Nos podría haber tocado a nosotros ”, aseguró la testigo, que viajaba con su marido y sus dos hijos pequeños rumbo a San Vicente.

Contó además que el impacto la escena era devastadora. El Peugeot 207 blanco en el que viajaba la familia quedó completamente destruido. “Cuando me acerqué, ya se veía que no había nadie con vida” , explicó.

Mientras intentaban ayudar, la mujer detectó un detalle que cambió todo. “No sé por qué, pero tuve el presentimiento. Prendí la linterna del celular y ahí me di cuenta de que había un bebé ”, recordó.

De inmediato, su marido junto a un bombero que estaba de civil rompieron el parabrisas para rescatarlo. “Cuando lo sacaron dijeron que todavía estaba vivo” , relató. El bebé fue entregado a una ambulancia que pasaba por la ruta y trasladado de urgencia al hospital de San Vicente.

En paralelo, el conductor de la Amarok permanecía a unos metros. “No quería mirar. Se quedó sentado en el pasto” , agregó la testigo, quien también señaló que otro automovilista comentó que el joven “venía de una fiesta” en la zona de Brandsen, un dato que ahora es investigado.

La Policía informó que la Amarok era conducida por L. P., de 28 años, estudiante universitario que vive en Quilmes. De acuerdo a la reconstrucción del choque, el joven embistió al Peugeot, conducido por Serafina Benítez Cabañas , de 31 años, vecina de Guernica. El hecho ocurrió en el carril ascendente, en dirección a Cañuelas , minutos después de las 23 del sábado.

En el Peugeot viajaban también Juan Aníbal López Rodríguez , de 29 años, un adulto de quien aún no trascendió su identidad y otros dos menores de edad. Después del accidente, el personal policial y una ambulancia se presentaron en el lugar y constataron que los cinco ocupantes del vehículo habían fallecido como consecuencia del impacto .

El conductor de la camioneta, por otro lado, fue trasladado al hospital local, donde se le hizo un examen de sangre para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol.

Los resultados del análisis estarán disponibles en las próximas horas. Luego, quedó detenido y fue trasladado a la Comisaría Primera de San Vicente por orden de la fiscal. La causa fue caratulada como homicidio culposo.

Fuente: TN