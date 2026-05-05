Milei vuelve a Estados Unidos esta vez para asistir a una conferencia del Instituto Milken

En una visita relámpago, el presidente Javier Milei llega este miércoles a la madrugada a Los Angeles para disertar en la 29 Conferencia Global del Instituto Milken , que congrega a más de 200 líderes del mundo de las políticas públicas, negocios, finanzas, salud y tecnología. El cuarto viaje del libertario a Estados Unidos en lo que va del año será esta vez de pocas horas porque tras su discurso regresará por la noche a Buenos Aires.

Milei arriba pasada la medianoche en la ciudad californiana, aproximadamente a las 4.30 de la madrugada en la Argentina, para participar en el evento anual del Instituto , que este año se centra en “traducir la reciente disrupción e innovación en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente”.

Es un foro inmenso de 3 días con más de 200 panelistas y que aglutina inversores, ejecutivos de empresas de primera línea, políticos, analistas, deportistas, artistas, intelectuales y periodistas en decenas de salones en el Hilton Beverly Hills. Hay unos 4.000 asistentes, calculan los organizadores . Algunos califican a esta conferencia como el “Davos con palmeras” , en contraste climático con el foro global de la ciudad suiza que se organiza en el frío enero europeo.

Milei llega acompañado del canciller Pablo Quirno y se suma a la pequeña comitiva el embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford. Karina Milei, la secretaria general de presidencia, no lo acompañó esta vez , aunque últimamente no viaja cuando la visita es breve.

Según la agenda oficial, a las 2 de la tarde, hora argentina, Milei se reunirá con Michael Milken, el presidente del think tank que organiza el evento y que en el pasado ha elogiado el trabajo reformista del libertario. De hecho, Milei ya estuvo en este foro en mayo de 2024 y además, poco antes de las legislativas del año pasado , Milken organizó una reunión especial en Los Angeles con inversionistas interesados en la Argentina.

Luego de su reunión con Milken, Milei se encontrará con “un grupo reducido de empresarios”, cuyos nombres aún se estaban confirmando, pero fuentes dijeron a Clarín que hay “muchísimos interesados, como siempre” y que serían “más de una docena”.

Entre los empresarios y popes del mundo de las finanzas que están en la conferencia figuran los CEOs Larry Flink de BlackRock y Bruce Flatt de Brookfield Corporation y autoridades de compañías como Nvidia, Chevron, VISA, HSBC, Disney, Blackstone y otros.

La Conferencia comenzó el domingo y Milei cerrará uno de los paneles finales a las 18, hora argentina. El libertario ya no tendrá la oportunidad de cruzarse con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, porque la funcionaria ya regresó a Washington el lunes, tras disertar junto con el CEO de Mercado Libre, Ariel Szarfsztejn.

Milei hablará por media hora sobre el modelo económico argentino en este foro definido por los organizadores como una oportunidad “única” para que “los líderes con capital e influencia para cambiar el mundo se conecten con quienes tienen experiencia” en distintos sectores.

Más allá del mundo empresarial, entre los participantes de este año figuran, entre varias decenas de personalidades, el presidente de Honduras, Nasry Asfura; el canciller chileno Francisco López Mackenna; funcionarios de Bahrein, Qatar y Arabia Saudita; deportistas como Tom Brady, Shaquille O’Neal y Venus Williams; varios dueños de clubes de fútbol americano, el presidente de la FIFA Gianni Infantino y artistas como Pitbull, Lionel Ritchie y John Turturro.

Dentro del mundo político estadounidense asisten el senador republicano por Texas Ted Cruz; el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) Paul Atkins; el ex secretario de Estado Michael Pompeo; el embajador de EE.UU. ante la ONU Tim Walz; la presidenta de la Cámara de Comercio Suzanne Clark y la ex primera dama Jill Biden, entre otros. También participaron los líderes opositores venezolanos Corina Machado y Leopoldo López.

En una agenda repleta de líderes de los principales bancos, fondos de inversión, consultoras, empresas y fundaciones, se destaca otro argentino, Rafael Grossi , actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a secretario general de las Naciones Unidas, que disertó el martes sobre los desafíos de la seguridad internacional.

Cuando vino a este mismo foro en mayo de 2024 a Milei lo acompañó una comitiva más nutrida que la de hoy: la secretaria general de presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía Luis Caputo, y dos funcionarios que ya no están en el Gobierno: el ex jefe de gabinete Nicolás Posse y el ex canciller Gerardo Werthein. Entonces Milei describió a la Argentina como una “meca” global e invitó a los empresarios a invertir en el país.

Estados Unidos es el destino favorito del Presidente, que tiene una fuerte relación con Donald Trump. Desde que asumió ya vino 15 veces a este país y la conferencia en Los Angeles será la número 16 y la cuarta visita de Milei en lo que va del año.

El 19 de febrero participó en Washington de la reunión inaugural de la Junta de la Paz convocada por Trump para Oriente Medio.

El 8 de marzo viajó a Miami para la cumbre “Escudo de las Américas” con once mandatarios latinoamericanos aliados de la Casa Blanca.

Del 9 al 11 de marzo, participó en una cumbre de seguridad con Trump en el Doral y luego viajó a Nueva York para exponer en la “Argentina Week”, un evento que nucleó por varios días a funcionarios, empresarios e inversionistas con intereses en el país.

Luego de su disertación, Milei regresará el mismo miércoles a las 22, hora de Argentina, a Buenos Aires, donde arribará el jueves pasado el mediodía.

Periodista,

Fuente: Clarín