Manuel Adorni vuelve a dar una conferencia de prensa tras la reapertura de la sala de periodistas

El jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni , vuelve este lunes a dar una conferencia de prensa en la Casa Rosada tras la reapertura de la sala de periodistas. La última había sido el pasado 25 de marzo , poco después de que se conocieran las primeras revelaciones sobre sus viajes y los nuevos bienes que componen su patrimonio.

En plena guerra con los medios, el Gobierno endureció en mayo del último año los requisitos para la continuidad de los periodistas acreditados . Además de achicar la cantidad de acreditaciones (las redujo a dos titulares y un suplente por medio, un total de 25 por turno, y dejó a decenas de medios pequeños sin autorización ), introdujo una serie de requisitos vía resolución, que incluyó la firma de una declaración jurada y la obligatoriedad de entregar datos verificables sobre la llegada masiva de cada medio.

También estableció un “código de vestimenta” formal para las conferencias de prensa, y una prohibición de “transmitir en vivo, registrar imágenes o videos, tomar fotografías o ingresar”, en espacios no autorizados, a riesgo de considerarlo “falta grave”. En este punto se basó el Gobierno para prohibir el ingreso a periodistas de TN por haber filmado pasillos y frentes de oficina en Casa Rosada , según fuentes oficiales sin pedido previo. Una prohibición que, el jueves 23 del mes pasado, se extendió a todos los medios.

A principios de abril, la divulgación periodística de una supuesta red de propaganda orquestada por el Kremlin para publicar en medios nacionales noticias favorables a la Federación Rusa, contra Ucrania y su entonces aliado, el gobierno de Milei, derivó en la prohibición de ingreso a la Casa Rosada de periodistas acreditados de un puñado de medios, entre ellos A24.com , Ámbito Financiero , El Destape y Tiempo Argentino .

La controversia se resolvió el viernes 17, con el reingreso de los periodistas, aunque dos días después la emisión del programa que Luciana Geuna conduce en TN derivó en la última escalada, con denuncia penal de Casa Militar contra ese canal y la prohibición general. El cierre derivó en el repudio de entidades periodísticas, dirigentes de la oposición y representantes de organizaciones de la sociedad civil, mientras el Presidente defendía la medida y atacaba a los medios en las redes sociales.

El jueves por la noche, el Gobierno anunció que devolvería el acceso a la prensa para este lunes. Y prometió una conferencia de prensa a cargo del propio Adorni, y aunque la promesa fue relativizada con el correr de las horas, se confirmó esta mañana. Un vínculo conflictivo, que más allá de eventuales aperturas y cierres, seguirá con la tensión como denominador común.

Fuente: La Nación