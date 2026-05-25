Manejaba alcoholizado por la autopista, quiso evitar un control de tránsito y chocó a un policía

Un hombre intentó evitar un control de tránsito en medio de la autopista en Quilmes y chocó a un policía motorizado que estaba sobre la banquina.

Según surgió del test de alcoholemia , el conductor circulaba en estado de ebriedad y dio 1.82 G/L de alcohol en sangre. “Ya sé que tomé alcohol, estoy hasta los huevos” , les dijo a los agentes tras el incidente.

Todo ocurrió esta madrugada, en el kilómetro 17.500 de la autopista Buenos Aires - La Plata , durante el operativo llamado “Conmemoración del Día de la Revolución de Mayo”.

El policía estaba arriba de una moto de seguridad vial junto con una compañera, cuando el conductor de una Ford Maverik vio las luces, aceleró y perdió el control de la camioneta. El hombre terminó chocando contra los agentes.

Uno de los sargentos resultó herido y tuvo que ser llevado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui . Estaba consciente y fuera de peligro, según informaron fuentes policiales, aunque sufrió politraumatismos.

Todo quedó grabado por uno de los policías. “Estoy hasta los huevos, si ya sé que tengo alcohol. No voy a declarar otra cosa” , le dijo el hombre mientras esperaba los resultados.

“Alcoholemia positiva, señor” , le informó un efectivo. “Sí, ya lo sé”, le repitió el conductor, que fue llevado a la comisaría.

Varios testigos contaron que el hombre venía realizando maniobras peligrosas y estaba manejando de forma imprudente antes del accidente.

Fuente: TN