MADARIAGA: Un hombre se descompensó, insultó a los médicos y la policía le incautó un revólver

MADARIAGA





Un insólito y violento episodio tuvo lugar en el playón de una estación de servicio YPF ubicada en el kilómetro 1 de la Ruta Provincial 74, donde un hombre que inicialmente requería asistencia médica terminó aprehendido por personal policial. El hecho se desencadenó cuando efectivos que patrullaban la zona fueron alertados por el servicio de emergencias 911 sobre la presencia de un sujeto descompensado en el suelo.





Al arribar al lugar, los uniformados encontraron al individuo siendo asistido por un chofer paramédico. Debido a la urgencia, se solicitó el apoyo de una ambulancia municipal de Pinamar. Sin embargo, al llegar los profesionales de la salud, la situación tomó un giro inesperado: el hombre se puso de pie por sus propios medios y comenzó a insultar a los médicos con una actitud sumamente hostil, negándose tajantemente a recibir atención mientras gritaba que se encontraba bien.





En medio del altercado, el personal de salud alertó a la policía sobre la presencia de un arma de fuego en el asiento del acompañante del camión remolque en el que se movilizaba el sujeto. Ante esta advertencia, y en presencia de un testigo civil, los efectivos procedieron a la requisa del vehículo, donde incautaron un revólver calibre 32 con el tambor de carga completo, conteniendo siete municiones intactas y aptas para el disparo.





Lejos de deponer su actitud, el individuo intentó darse a la fuga en el momento en que se procedía a su demora, lo que obligó a los agentes a utilizar la fuerza mínima necesaria para reducirlo y colocarle las esposas. Durante el traslado al nosocomio local para el examen médico de rigor, el detenido continuó con su comportamiento violento, llegando a golpear su cabeza repetidamente contra la reja y la ventanilla del móvil policial.





Finalmente, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la justicia. La fiscalía en turno avaló el procedimiento y dispuso la notificación de una causa penal por los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y resistencia a la autoridad.