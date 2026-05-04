MADARIAGA: Se llevó de un supermercado productos sin pagar y los ocultó en sus ropas burlando las cámaras

MADARIAGA





Una "mechera" estuvo en en el Supermercado La Guardia, ubicado en la calle Sarmiento al 1200, en la ciudad de Madariaga. La encargada del establecimiento radicó la denuncia ante la Estación de Policía Comunal tras constatar, mediante las cámaras de seguridad, el accionar de una clienta frecuente que se retiró del local sin abonar una serie de artículos.





El episodio ocurrió este mediodía cuando una mujer recorrió distintos sectores del local, seleccionando embutidos, quesos goudas, artículos de perfumería (como desodorante y crema corporal) y una variedad de chocolates y bombones.





Tras recolectar los productos, la mujer se dirigió al sector de bebidas donde, aprovechando un punto ciego de las cámaras de monitoreo, ocultó la totalidad de los elementos dentro de su campera amarilla para luego abandonar el supermercado sin pasar por la línea de cajas.





Ante la sospecha, la responsable del comercio revisó las grabaciones de seguridad y confirmó la maniobra, por lo que solicitó de inmediato la presencia de personal policial. Se estima que el valor de lo sustraído asciende aproximadamente a los $55.000. La encargada aportó el material fílmico a la justicia y señaló que, si bien la mujer es conocida en el lugar, es la primera vez que detectan un comportamiento delictivo de su parte, ya que habitualmente realizaba sus compras de forma regular.