MADARIAGA: Robaron en una casilla de un terreno y se llevaron herramientas

MADARIAGA

El episodio ocurrió en un lote situado en la zona de calle Belice, entre 20 de Junio y Chile, donde el propietario posee una casilla rodante en la que guarda pertenencias personales. Según consta en la denuncia, el lugar se encuentra cercado con alambre y cuenta con una tranquera de acceso.





El damnificado tomó conocimiento de lo ocurrido a partir del aviso de una vecina, quien le informó que habían roto el vidrio de una de las ventanas de la casilla. Además, le comentó que en su patio habían aparecido distintos objetos, entre ellos un machete y una frazada, que luego el propietario reconoció como propios.





Al acercarse al terreno, el hombre constató que autores ignorados habían ingresado tras romper una ventana y sustraído una caja de herramientas que contenía distintos elementos de trabajo, como pinzas, llaves, alargues eléctricos y otros accesorios.





Según se detalló, algunos de los objetos robados habrían sido utilizados posteriormente en el lugar, ya que el denunciante observó indicios de que los delincuentes habrían permanecido allí, utilizando incluso elementos del patio como una parrilla, una reposera y utensilios.





Otro dato que surge de la denuncia es que algunos cables habrían sido quemados para extraer cobre, lo que refuerza la hipótesis de que los autores permanecieron un tiempo en el lugar tras cometer el robo.