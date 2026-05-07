Lilia Lemoine subió una foto íntima junto a una expareja para desmentir haber estado en Only Fans

Siempre activa en redes sociales, la diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine sorprendió a sus seguidores durante la noche del miércoles cuando subió en su cuenta de X una foto con contenido íntimo junto a una expareja , cuya identidad no reveló.

Su idea fue, según dijo, desmentir versiones de las redes que afirman que tenía una cuenta de contenido erótico en la plataforma Only Fans.

La legisladora por la provincia de Buenos Aires justificó la publicación que hizo al alegar que existen versiones que intentan humillarla al afirmar que años atrás tuvo una cuenta de Only Fans.

“Intentan humillarme subiendo una foto de la cuarentena que me saqué con un ex en 2020 diciendo que es de Only. NUNCA TUVE ONLY FANS ”, escribió Lemoine.

Luego, apuntó a su expareja: “Y la foto debe estar en mi Facebook... Es más, la debe haber pasado él para que la publiquen y figurar”.

En la imagen se la ve a la diputada arriba de un hombre (la foto está intervenida con un emoji para tapar la cara de esa persona), ambos sobre una cama. Ella tiene puesta una capucha que le tapa la cabeza, el cuello y los hombros, y viste un top negro. El contenido fue recortado por LA NACION para su publicación.

Lemoine, alfil de la hermana del presidente Javier Milei, Karina, afirmó que el momento fue capturado en 2020, en la pandemia de Covid-19, tiempo en el que no ejercía un cargo público. Sin embargo, decidió publicarlo ella misma ahora, cuando es diputada nacional.

En los pasillos del Congreso Nacional, según supo LA NACION , con la difusión de la foto de Lemoine recordaron el caso del diputado Juan Ameri , legislador del entonces coalición peronista Frente de Todos. Se lo expulsó en 2020 cuando durante una sesión de Diputados por Zoom fue protagonista de una escena sexual y desató un escándalo.

El artículo 66 del reglamento del Congreso dice que las cámaras podrán, “con dos tercios de votos , corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones , o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviviente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno”.

Algunos legisladores analizan si la difusión de contenido sexual puede significar una sanción.

“Lemoine puede usar sus redes como quiera. El reglamento marca el comportamiento en el recinto y en la sesión, no afuera ”, admitieron desde una banca opositora.

Fuente: La Nación