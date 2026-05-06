Las 5 verduras para plantar en el patio durante el otoño: resisten el frío y son fáciles de cuidar

Aunque tener una huerta casera durante el otoño y el invierno puede parecer complicado, existen varias alternativas que se adaptan bien a las bajas temperaturas y crecen en espacios reducidos. En ese contexto, hay 5 verduras que se destacan por su resistencia al frío y por la facilidad con la que se cuidan.

Se trata de la lechuga, la acelga, la espinaca, el rabanito y el brócoli . Estas opciones son ideales para plantar durante el otoño porque toleran bien las bajas temperaturas y no necesitan espacios muy amplios para crecer.

Más allá de adaptarse bien al clima del otoño, estas verduras también se destacan porque son muy fáciles de cuidar . Si se plantan en un suelo bien drenado, se las riega con moderación y se las expone a algunas horas de luz natural, es posible mantenerlas saludables y en buen estado durante toda la temporada.

Para que crezcan de manera correcta, es esencial elegir un sector del patio en el que reciban buena luz natural durante algunas horas. Además, es muy importante evitar el exceso de riego , ya que durante los meses más fríos el agua tarda más en evaporarse y puede afectar el crecimiento.

Algunos cuidados básicos para tener en cuenta son:

Siguiendo estos cuidados simples, es posible plantar verduras en casa durante el otoño y mantener una huerta en buen estado durante los meses más fríos del año. Además de sumar verde al patio, es una forma práctica de incorporar alimentos de estación a la cocina.

Fuente: TN