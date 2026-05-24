La Universidad Austral desmintió haber elaborado el mapa de crecimiento provincial con errores que compartieron Milei y un asesor de Caputo

La Universidad Austral desmintió este domingo haber elaborado el mapa con errores que el presidente Javier Milei compartió en varias oportunidades un para celebrar el crecimiento por provincias de de la Argentina y remarcar que la provincia de Buenos Aires era la única cuya economía se había achicado.

“El mapa de crecimiento económico provincial que circula en redes sociales y que cita como fuente ‘IAE – Informe Económico Mensual marzo 2026’ no fue elaborado por el IAE ni forma parte de ninguno de nuestros informes".

Fuente: La Nación