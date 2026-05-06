La planta que aleja a las moscas de tus frutas y verduras en la cocina: cuál es y dónde ubicarla

Las moscas en la cocina pueden convertirse en una molestia constante, especialmente cuando aparecen cerca de frutas, verduras o restos de comida . Si bien existen insecticidas para combatirlas, cada vez más personas buscan alternativas naturales, seguras y fáciles de aplicar .

En ese contexto, hay una solución simple que gana protagonismo: usar albahaca dentro de la cocina. Gracias a su aroma intenso , esta planta actúa como un repelente natural que ayuda a mantener alejados a estos insectos sin necesidad de químicos.

La albahaca es una de las plantas aromáticas más utilizadas en la cocina , pero también tiene propiedades repelentes. Sus hojas liberan aceites esenciales que resultan agradables para las personas, pero molestos para muchos insectos, especialmente las moscas.

Ese olor intenso interfiere en su capacidad para detectar alimentos , por lo que tienden a evitar los espacios donde hay albahaca fresca . Por eso, no solo aporta aroma y sabor, sino que también cumple una función práctica en el hogar.

Para que realmente funcione como repelente, la ubicación es clave . No alcanza con tenerla en cualquier rincón: hay que colocarla en puntos estratégicos de la cocina.

Para que la planta mantenga su efecto repelente , es fundamental que esté sana y bien cuidada . Algunas claves básicas:

Cuanto más fresca y vigorosa esté la planta, mayor será su capacidad para ahuyentar moscas .

Al ser una solución simple, económica y fácil de conseguir, la albahaca se convirtió en una de las plantas favoritas para quienes buscan mantener la cocina más limpia, fresca y libre de moscas sin recurrir a productos artificiales.

Fuente: TN