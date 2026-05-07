La desgarradora carta de despedida de la esposa del polista de 34 años que murió en pleno partido en Salta

El polista Esteban “Cun” D’Andrea Patrón Costas murió este fin de semana durante un partido en Cafayate. Según las versiones que recogieron los medios salteños, el deportista de 34 años se habría descompensado al finalizar el primer chukker, cuando comenzó a sentirse mal y se desplomó.

De acuerdo al relato de los testigos, se acercaron para practicarle las maniobras de asistencia y reanimación cardiopulmonar, que se habrían extendido durante 50 minutos.

En medio de la ayuda brindada, D’Andrea Patrón fue llevado a un centro médico donde fue atendido de urgencia, pero no hubo éxito en su reanimación.

La noticia repercutió de inmediato en todos los rincones de Salta, en particular en el arco político, al tratarse del hijo del senador provincial por el departamento de Chicoana, Esteban D’Andrea .

Tanto en La Gaceta como en otros medios regionales, especificaron que la razón de su fallecimiento no fue dada a conocer, aunque se especula con una muerte súbita .

Desde su municipio de origen, El Carril, expresaron que este hecho “enluta a toda la comunidad , generando una tristeza inmensa y difícil de expresar con palabras”. Además, los responsables comunales enviaron el pésame a los familiares de D’Andrea Patrón e hicieron un pedido de oración.

Una fuente consultada a El Tribuno señaló: “Al parecer tuvo un aneurisma el sábado a la tarde cuando jugaba un partido de polo en Cafayate”.

Cun , como le decían sus allegados, era un reconocido jugador de polo y había formado parte de competencias tanto a nivel nacional como internacional. Con una amplia trayectoria en esta disciplina, se consolidó como un jugador respetado dentro del circuito y se mantuvo de manera activa en torneos que se desarrollaron en diferentes puntos del país.

Mariana, la mujer de D’Andrea Patrón Costas, eligió las redes sociales para compartir un emotivo texto en donde da cuenta de la angustiosa pérdida . En el texto

“Nunca te gustaron las despedidas, cada viaje era sin despedidas y decías son unas semanas y vuelvo. Estaba preparada para tus viajes pero no para este viaje. Te fuiste feliz y haciendo lo que más te gustaba en la vida y ahí estuvo nuestra hija viéndote ser feliz”, escribió la esposa de Esteban Patrón Costas.

“Gracias por elegir compartir la vida conmigo, por ser mi compañero, mi sostén, por siempre escucharme, por quererme de forma tan incondicional que sé que fue así”, agregó.

Además, citó a su pequeña hija Joaquina y destacó su rol de padre: “Gracias por darme el regalo más lindo que puede existir, que fue nuestra hija, tu debilidad. Tuvo un papá que lo dio todo y que la quiso con todo su corazón, que hasta explotaba de felicidad cuando la veía. Nunca me voy a olvidar de cuando la viste por primera vez y tu emoción. Lo presente que fuiste para ella y qué fue lo que más quisiste en la vida. Me voy a encargar de siempre decirle lo mucho que la quisiste y lo importante que fue para vos. Por favor, cuidala siempre”.

En medio del dolor, la mujer compartió un aspecto particular de sus charlas como pareja: “No le encuentro sentido a esto, pero espero creer que te fuiste así como quisiste, no te gustaba la vejez y no estabas preparado para ver sufrir a los demás, te paralizabas. Estoy segura de que a todas las personas que te conocieron les dejaste una huella, un apodo y un anécdota”.

“Todavía no puedo dimensionar lo que puede ser una vida sin vos para siempre. Fuiste la persona que elegí para mi vida y siempre lo va a ser. No sé cuándo voy a aprender a vivir con tu ausencia, y cuándo voy a entender todo esto que pasó”, finalizó.

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Fuente: La Nación