La arenga de Macri para 2027 y el abrazo del oso de Cristina a Kicillof

“Como en el fútbol, hay que precalentar” . Esta fue la respuesta de Mauricio Macri al clamor de la veintena de dirigentes que lo acompañaron en un almuerzo el viernes pasado en Mendoza (bodega Weinert, cuna histórica del malbec). Eran dirigentes de esa provincia, San Luis, San Juan, Catamarca y La Rioja.

El conjunto aportó pinceladas a la suerte del PRO en cada uno de esos territorios y a la posibilidad de que el partido integre alianzas para mejorar la representación legislativa de la fuerza. Todo culminó en el clamor de Mauricio Presidente , que aventó Macri con la frase del precalentamiento.

Sigue rechazando la idea de ser candidato a la presidencia en 2027 , aunque el vareo por distritos simpáticos al PRO sigue levantando espuma. Su exvicepresidenta, Gabriela Michetti , tenía desde el fin de semana los teléfonos saturados de llamados festejando la posibilidad de un retorno. Vecinos de su barrio la saludaron como si ya estuviera en carrera, algo que ella niega con el mismo énfasis que Mauricio.

El juego de Macri favorece estas efusiones, dirigidas a mantener el fuego partidario al menos en función piloto . Sabe que el atractivo que tiene como presunto candidato crece en las encuestas y está ubicado como el dirigente de mejor imagen que, aunque es aliado, no pertenece al gobierno.

Por lo demás, qué otro argumento le queda a la militancia que el entusiasmo cuando escucha consigna de guerra como éstas:

1) “Prepárense. Porque el PRO tiene que estar listo cuando llegue el momento . No nos gusta improvisar”.

2) “Tenemos que llegar con capacidad de construir lo que falta”.

3) “Prepárense porque no nos gusta la improvisación . Ante tanta perversión y tanta oscuridad del gobierno, tenemos que estar preparados para 2027”.

Para Milei , que asegura que podrá reelegir el año que viene, es lo peor que le puede ocurrir : depender de un aliado, que jura que el rumbo es bueno pero la gestión es perfectible. Y que puede hacerlo ganar o perder. Este abrazo del oso tiene la misma función que la presión que le imprime Cristina de Kirchner a Axel Kicillof .

Es difícil desentrañar qué diferencias la separan del gobernador: dicen lo mismo, hacen lo mismo y sus objetivos políticos no manifiestan diferencia. Sin embargo, Cristina lo hostiga sabiendo que lo puede hacer ganar o perder.

Si a último momento manifiesta la adhesión, cree que mejora la chance de Axel de ganar y podrá pedirle, por ejemplo, el control de las candidaturas legislativas . Del mismo modo, Macri, puede reclamar, a cambio del apoyo de no presentar una candidatura competitiva, que haya más candidatos del PRO en las listas de una eventual coalición.

El juego por el poder es un juego de tronos: tiene la crueldad de las relaciones de familia en el vértice del poder y puede ser letal para los protagonistas. Si Milei pierde, Macri sabe que él también pierde . Los une la fatalidad de pertenecer a la misma familia. Ocurre lo mismo con el eje Cristina-Axel . Si Axel pierde como candidato a presidente, el destino de Cristina se vuelve más dramático, si es posible imaginar algo peor de lo que ya le toca enfrentar.

El juego de tronos es entrópico, se da de patadas con la política, que es un oficio de representación y de construcción de afectos. El destino rechaza a quienes entienden la política como pelea agónica y confrontación, como también castiga con la ira de los dioses a quienes se encierran en sí mismos.

El peronismo de este siglo lo prueba: la elección táctica del cristinismo por la exclusión, la confrontación y el ensimismamiento lo ha llevado al punto más bajo de su significación política en toda su historia . Perdió la primera minoría en Diputados, la conserva en el Senado, pero debe enfrentar al grupo de los 44 del oficialismo y aliados, que coordina Patricia Bullrich. Tiene la menor cantidad de gobernadores de su historia y ha perdido de esa manera el control de la justicia. Su experiencia de 20 años en el gobierno ofrece un manual para equivocarse.

El despertar a la razón de grupos como el Peronismo Federal, que animan Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos y Victoria Tolosa Paz o, en otro polo, Sergio Uñac, en torno a la necesidad del equilibrio fiscal, es una señal de diferenciación del ciclo de la inflación que instauró Cristina. Hasta ese momento, la herencia de su marido se jactaba de los superávits gemelos (comercial y financiero).

Los Federales toman distancia táctica del peronismo K , como una manera de eludir el destino nefasto de los gobernadores de Buenos Aires, a quienes el país les ha negado la gloria de llegar a la presidencia. Uñac, con alguna señal de San José 1111, también profesa el evangelio del equilibrio fiscal. Es curiosa esta coincidencia en gente de la política, que está obligada a respetar la regla fiscal, tanto como la ley de gravedad y el sistema métrico decimal.

La incertidumbre que se ha instalado en la agenda política surge de las distracciones que instala el Gobierno sobre la importancia de las peleas que enfrentan a sus funcionarios. Toda la información del caso Adorni, o de las peleas entre el monotributista de la familia Caputo y la hermana presidencial, o de las querellas con la vicepresidenta Villarruel, surgen del mismo gobierno.

También la que enreda al poder en los casos Libra o de los fondos sucios de la discapacidad , tiene origen en el propio gobierno. Este retablo alienta los preparativos para el 2027. El Gobierno intenta instalar un escenario en donde el gobierno es muy fuerte, y en el que Milei va a reelegir. La realidad está afuera de esa burbuja y manifiesta dudas sobre todas esas afirmaciones.

A esas dudas responde la gira “Próximo Paso” (así la han bautizado) de Macri, que se concentró en la región de Cuyo. Incluyó una reunión a solas con Alfredo Cornejo en la cantina La Gloria de Chacras de Coria. El resultado del encuentro a solas, con sólo Fernando de Andreis de testigo, es la posibilidad de que el acuerdo entre el PRO y la UCR local se mantenga en las elecciones locales del año que viene.

Importante paso porque Mendoza es una de las 5 provincias más grandes del país en cantidad de votos y un acuerdo así emula la coalición Juntos por el Cambio de 2015 . Cornejo no tiene reelección, pero necesita un resultado poderoso en la provincia, que además elige senadores y él quiere volver a la Cámara Alta, salvo que encuentre un destino mejor -algo hoy difícil de adivinar-.

Macri le respondió que su candidato a ese cargo en Mendoza es el intendente de Luján, Esteban Allasino . Es para una jugada ingeniosa de ajedrez, porque el radicalismo gobierna la provincia y nada hace pensar que resigne el gobierno local. Ya lo hizo antes, cuando apoyó la fórmula Cristina-Cobos y el radicalismo perdió la gobernación en manos del peronista Celso Jacque. Pero todo se puede conversar.

En la sobremesa de La Gloria, Cornejo sumó a su ministro de Gobierno Natalio Mema, y Macri atrajo a la mesa a Gabriela Michetti, Fran Quintana, Jorge Triaca y a Ezequiel Sabor para explicar cómo la gira "Próximo Paso" comienza por el interior y termina en CABA , adonde el PRO se juega el trofeo máximo, que es conservar el gobierno local.

La semana aporta también nuevos armados de la UC R, con un seminario autoconvocado de dirigentes del sector moderado del partido, que suma a figuras como Ernesto Sanz, Jesús Rodríguez, Mario Negri, Lilia Puig, Facundo Suárez Lastra, Walter Ceballos y Adolfo Stubrin. Se trata de una reunión ampliada que puede llegar al centenar de dirigentes de todo el país que se identifican con el grupo Olimpia .

Este nucleamiento nació hace algunos años como un grupo de WhatsApp donde se debaten posiciones del partido a puertas cerradas, que amplió sus deliberaciones a reuniones gastronómicas, obviamente en el restaurante Lalín de CABA. Esta convocatoria tiene como base argumental el documento “Siete desafíos argentinos” . Fue elaborado cuando se conoció el resultado electoral de 2025 por Jesús Rodríguez y un grupo de técnicos que suelen nuclearse en la Fundación Alem.

El documento enumeraba las falencias del actual gobierno y establecía los límites de la gestión Milei de los dos primeros años : ajuste drástico en lo fiscal, pero sin programa consistente de estabilización, serios déficits en lo monetario, gestión política sectaria, extremismo cultural y un manifiesto desdén por la institucionalidad liberal en un gobierno que se dice liberal.

Ya en ese momento se hablaba de construir una alternativa que los diferencie y que permita superar la situación del partido. La UCR gobierna cinco provincias , alguna con alianza con La Libertad Avanza, pero tiene la menor cantidad de diputados en su historia, 16, y divididos en tres bloques. En el Senado tiene una decena de legisladores que cumplen un rol de bisagra de las decisiones de la cámara y constituye su único polo de poder a nivel nacional.

Con los resultados de las últimas elecciones, el documento propone construir un arco moderado progresista que sólo el radicalismo puede hacer, para diferenciarse del mileísmo y del kirchnerismo . El objetivo es, claramente, alzar una construcción nacional con candidatos a legisladores que le permitan aumentar su representación, algo que solo puede hacer con una agenda nacional.

Sirve mucho para este entendimiento la reunión de los gobernadores de la UCR en el Comité Nacional del miércoles de la semana que pasó, la primera que hicieron con la conducción del nuevo presidente Leonel Chiarella. En un documento que sintetiza coincidencias, advierte sobre el riesgo de romper con el gobierno nacional porque parte del electorado radical sigue acompañando la estabilidad macroeconómica.

Pero señala la necesidad de diferenciarse y construir una alternativa de centro republicana, democrática y productiva. También advierte que el gobierno respeta más a quienes lo enfrentan políticamente que a quienes se muestran dóciles.

La novedad de la reunión de los gobernadores Cornejo, es la afirmación que el adversario político prioritario ya no es el peronismo sino La Libertad Avanza y el espacio liberal ligado a Javier Milei. No extraña esta afirmación, ya que LLA es una fuerza nacida del peronismo y mantiene acuerdos discretos con este partido. También asume que el liberalismo criollo ha sido un opositor histórico al radicalismo.

El objetivo que propone este Informe de circulación restringida entre las autoridades del partido es “la necesidad de aglutinarnos, hacernos fuertes y que nos vean jugando” . También alerta que las diferencias deben discutirse sobre la mesa, evitando ataques internos públicos.

El documento habla del PRO, partido al que consideran que tiene una postura más dura que el radicalismo frente a La Libertad Avanza, con una dureza que es táctica para negociar mejor, especialmente pensando en la ciudad de Buenos Aires .

El Gobierno, agrega, no dialoga, maltrata aliados y toma decisiones sin consenso. Como aperitivo de esta cumbre habrá el martes de esta semana un diálogo público de Ernesto Sanz y Miguel Pichetto. Será en El Obrador, un salón de la calle Bartolomé Mitre de CABA y lo organiza el Club Político con la moderación de la ex ministra de Educación Susana Decibe.

Fuente: Clarín