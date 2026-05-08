La agenda de la Feria del Libro 2026: los elegidos del viernes 8 de mayo

Infancias en conflicto. La mesa propone explorar cómo la literatura aborda las infancias atravesadas por la violencia, la pérdida o la fragilidad, a partir de distintas miradas y experiencias narrativas. Participan Luis Mey, Esteban Godoy, María Inés Bedia y Marcelo López. En la Sala Zona Futuro, Pabellón Amarillo.

De la página a la alfombra roja . Autores cuyas obras llegaron al cine dialogan sobre el paso de la literatura a la pantalla y los cambios que implica ese proceso. Participan Marcelo Rubens Paiva, Eduardo Sacheri y Ana Correa, en una conversación sobre adaptaciones que alcanzaron circuitos internacionales. Coordina Ingrid Bejerman. A las 17.30, en la Sala José Hernández, Pabellón Rojo.

Fito Páez lee. El cantante rosarino leerá en la Feria extractos del ensayo La música en tiempos de demencia masiva. En la Sala Carlos Gorostiza, Pabellón Amarillo.

Kunturi, una voz desde el territorio . En el marco del ciclo dedicado a escritoras y escritores originarios, se presenta Kunturi , de Sandro Rodríguez, del pueblo diaguita calchaquí. Coordinan Sylvia Iparraguirre y Pablo Lo Presti. En la Sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco.

Almada y una nueva historia íntima . La escritora Selva Almada presenta Una casa sola , su más reciente libro. En la Sala Carlos Gorostiza, Pabellón Amarillo.

Pacho O’Donnell y el legado a las bibliotecas. El escritor conversará sobre su obra literaria y la donación de su biblioteca a la Red de Bibliotecas de la Ciudad de Buenos Aires con Patricia Kolesnicov. En el stand 1400 del Pabellón Amarillo.

El Colón llega a la Feria . La Orquesta de cuerdas del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón se presenta con un repertorio que cruza clásicos y música local, con obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi, Astor Piazzolla y Johann Strauss. La dirección musical estará a cargo de Javier Más. En la Pista Central.

Svensson y una oda al mar . El escritor y periodista Patrik Svensson presenta Un inmenso azul , un ensayo que entrelaza historia, ciencia y memoria para explorar la relación humana con el mar. Coordina Flavia Pitella. En la Sala Ernesto Sabato, Pabellón Azul.

Narrar la historia, entre memoria y ficción . La mesa propone pensar cómo se construyen los relatos históricos y qué tensiones se abren entre investigación, memoria e imaginación. Participan el escritor peruano Rafael Dumett y Valeria Añón. Coordina Damián Lamanna Guiñazú. En la Sala Tulio Halperín Donghi, Pabellón Azul.

Fuente: La Nación