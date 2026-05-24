Kicillof amplifica su propio armado en la Ciudad en medio de los cruces con La Cámpora

Axel Kicillof viene insistiendo en que todavía no es momento de confirmar su candidatura a presidente -dice que este es un año de “construcción política”-, aunque eso no impide que sus armadores avancen justamente con acciones para darle sustento a la proyección de su espacio -el Movimiento Derecho al Futuro- de cara a la etapa de definiciones y al proceso electoral de 2027.

En la Ciudad, el primer distrito en el que el MDF había desembarcado con actividades más allá de la provincia de Buenos Aires, dirigentes que responden a Kicillof organizaron este sábado plenarios en las 15 comunas del distrito. Con la consigna “Encuentro en los barrios, la Ciudad tiene Derecho al Futuro” , la convocatoria que reunió a militantes y vecinos apuntó a dar otro paso en la consolidación del espacio referenciado en el gobernador bonaerense, con el propósito de asfaltar su camino hacia el próximo año electoral.

De la jornada participaron el ministro bonaerense Augusto Costa , el ex senador Juan Manuel Abal Medina , Jonathan Thea -del Movimiento Evita-, Victoria Montenegro y la legisladora porteña Berenice Iañez, entre otros dirigentes. En los encuentros las charlas giraron sobre problemáticas vinculadas a la caída del poder adquisitivo, las dificultades de acceso a la vivienda y el deterioro del funcionamiento de la salud, la educación, la seguridad y el transporte.

Hubo cuestionamientos a la gestión del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri - lo acusaron de gobernar con “crueldad”, como a Javier Milei - y contrastaron propuestas para impulsar políticas “orientadas a las mayorías” y no a “los intereses de la especulación inmobiliaria y los poderes económicos”. Según difundieron en un comunicado, también remarcaron la importancia de “fortalecer la organización comunitaria” y la construcción política desde los barrios con el objetivo de proyectar “una Ciudad más integrada, más justa y con mejores oportunidades para todos”.

Se trató de la cuarta actividad del MDF en territorio porteño, el distrito en el que Kicillof dio el primer paso en su proyección a escala nacional -luego iría a Córdoba-, por fuera de la provincia que gobierna. Primero hubo una jornada de trabajo, sin el mandatario provincial, y luego en marzo encabezó un plenario del espacio en el teatro Picadero .

“Este no es un año de campaña sino de construcción de un movimiento fuerte, confiable, que entusiasme a la mayoría y nos permita ponerle fin al gobierno de Milei y a 20 años de macrismo en la Ciudad” , había arengado Kicillof en ese caso, ya con la consigna de no confirmar su candidatura aunque con señales en ese sentido.

Al mes siguiente presentó la vertiente de universidad y ciencia del MDF en un acto en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. En ese caso apuntó contra el gobierno (“manga de ignorantes y chorros”, disparó) y dejó un mensaje para la interna del peronismo. “Las experiencias de los gobiernos de corte popular tienen que ir por el camino de la planificación. Ahí también hay novedades. A mí me gustaría decir, espero que nadie se enoje, nuevas canciones en el nivel de modalidades y formatos de gestión ”, ironizó en ese discurso.

Hasta ahora a ninguna de las actividades de Kicillof en territorio porteño asistieron referentes de otros sectores del peronismo como Mariano Recalde, Leandro Santoro o Juan Manuel Olmos, una muestra de su decisión de avanzar con su propio armado.

Fuente: Clarín