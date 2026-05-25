Javier Milei reunió al Gabinete para intentar aplacar las tensiones internas

Después del tedeum en la Catedral Metropolitana, el presidente Javier Milei reunió al gabinete en la Casa Rosada durante casi poco más de una hora. La reunión, la segunda del mes, se dio en medio de las profundas tensiones internas que recrudecieron en la última semana y con la posibilidad de que Manuel Adorni fuera citado por la Justicia para explicar su crecimiento patrimonial.

Se trató de la primera reunión en la que se vieron cara a cara el titular de la Cámara Baja, Martín Menem , y el asesor, Santiago Caputo , protagonistas de la última crisis interna del Gobierno. Ambos también estuvieron hoy en el tedeum, al que Caputo fue por primera vez y se mostró risueño ante las cámaras.

En el encuentro de este lunes hubo asistencia casi perfecta, salvo la de Sandra Pettovello , ministra de Capital Humano, de viaje oficial en el Vaticano. Tampoco estuvo el titular de Economía, Luis “Toto” Caputo , afectado por una gripe, según informaron fuentes oficiales.

Aunque aún no hay definición oficial, en la Casa Rosada admiten que, a futuro, parte de los próximos encuentros podrían ser solo reducidos a miembros del Poder Ejecutivo y al asesor Caputo . De este modo, en esos eventuales nuevos encuentros podrían quedar afuera Patricia Bullrich , espada libertaria en el Senado, y Martín Menem, titular de la Cámara Baja.

La idea es materia de análisis desde hace tiempo en la Casa Rosada, pero podría tomar forma en las próximas semanas. Bullrich fue eje de versiones en las últimas horas que la daban fuera de la reunión de este lunes, pero el punto fue desmentido por fuentes oficiales que la reconfirmaron allí, aunque dejaron abierta la puerta a posibles nuevos formatos.

Este lunes, la jefa del bloque libertario en el Senado llegó sola a la Catedral Metropolitana y no subió al escenario frente al Cabildo. Pero sí estuvo en el saludo del Gabinete en pleno desde el balcón de Balcarce 50 a la gente que se reunió en la Plaza de Mayo. De hecho, el propio Presidente abrazó a Bullrich en una muestra de respaldo.

Bullrich viene de diferenciarse desde hace semanas con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en el manejo de su situación judicial por el patrimonio.

Precisamente en gran parte por el caso Adorni, desde hace casi 80 días el Gobierno no logra salir del espiral de revelaciones en el caso por presunto enriquecimiento ilícito que lo involucra. En ese espiral se sumaron las crisis internas que provocaron el reclamo público de Bullrich a Adorni para que presente “de inmediato” su declaración jurada, y el de Menem con Santiago Caputo, por la presunta autoría de una cuenta de X.

La reunión de este lunes fue la primera luego de la escalada de la tensión en la interna Caputo-Menem.

Ese episodio obligó al mandatario a dar explicaciones al respecto y luego fue desautorizado públicamente por miembros de “las fuerzas del cielo”, que reportan a Caputo. “Le mintieron al Presidente”, dijo Daniel Parisini , “el gordo Dan”, hombre de Caputo y una de las principales espadas libertarias en el mundo virtual.

El sábado 16 de mayo el asesor acusó públicamente a Menem de estar detrás de la cuenta “Periodista Rufus”, en la red social X, desde la cual se vertían todo tipo de agresiones y comentarios soeces contra buena parte del Gabinete, incluido Caputo y su asesor, Manuel Vidal .

En el entorno de Caputo siempre insistieron sospechas respecto de responsabilidad detrás de la cuenta hasta que, afirman, lo comprobaron el sábado 16, con una publicación. Cerca de Menem negaron de plano que la cuenta fuera suya. El mandatario, además, lo defendió y habló de una maniobra “fabricada”.

Además de los dos funcionarios enfrentados en los últimos días, volvieron a coincidir Adorni y Bullrich, que le había reclamado al ministro coordinador que presentara de inmediato su declaración jurada de bienes, algo que Adorni todavía no hizo, pese a que Milei anunció que lo haría. A eso se sumó la última semana que Bullrich adelantó su presentación de bienes y volvió a tomar distancia del ministro coordinador.

Ambos ya se habían visto en la anterior reunión de Gabinete, en la que Milei defendió a Adorni nuevamente, y en línea con lo que vino haciendo desde el comienzo de la serie de revelaciones sobre su patrimonio y viajes.

A la par de este encuentro de gestión, para mañana martes está prevista una reunión de la mesa política, en la que volverán a verse las caras Menem y Caputo. Junto a ellos también estarán Adorni, Bullrich, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei ; los ministros Caputo y Diego Santilli, además del secretario, Ignacio Devitt y el subsecretario, Eduardo “Lule” Menem .

Fuente: La Nación