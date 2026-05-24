Internas en el Gobierno: crece la preocupación por el liderazgo de Milei y un sector pide acordar con el PRO para 2027

“No se entiende para qué se metió: cuando (el Gordo) Dan dice que “le mintieron al Presidente”, en realidad el problema es que a Javier (Milei) lo hicieron mentir. Demencial. Era preferible que nos echaran a todos de La Libertad Avanza porque esto afecta a su liderazgo ”.

La frase tiene la firma de uno de los principales caudillos de Las Fuerzas del Cielo y empezó a circular apenas Javier Milei decidió intervenir en la guerra entre karinistas y caputistas después de haberse mantenido en silencio durante 72 horas. En uno de los momentos más delicados del Gobierno y mientras sube la presión interna para construir acuerdos políticos que ordenen el escenario electoral, el affaire impactó de lleno en el núcleo más fanático del mileísmo : el universo digital que siguió el escándalo minuto a minuto y que por primera vez empezó a mostrar desconcierto con una decisión del Presidente.

En la agrupación de jóvenes que militan con mayor intensidad en redes y que se referencia en Santiago Caputo estaban convencidos de haber acumulado pruebas suficientes para que Milei respaldara a su asesor, el principal blanco de la cuenta @periodistarufus, atribuida por ellos a Martín Menem . Conscientes de la dinámica del poder y la necesidad del jefe de Estado de hacer equilibrio con su omnipresente hermana, no esperaban que rompiera con el titular de la Cámara de Diputados porque eso implicaba abrir otro frente con Karina Milei. Pero lo que nadie imaginaba era verlo salir a defender un argumento en el que -sostienen- él no cree .

“Nadie esperaba que lo echara porque sabemos que eso es inviable, pero decir que a Menem le plantaron una cuenta es un disparate”, admite la misma fuente, que cree que el costo más delicado no es para Menem sino para el propio Presidente . Como ya había ocurrido cuando aseguró que Manuel Adorni tenía “todo listo” para presentar su declaración jurada -algo que todavía no ocurrió-, Milei volvió a quedar atado a una versión que dentro del oficialismo muchos consideran imposible de sostener. Esta vez, basado en una explicación que le acercó el cineasta Santiago Oría a partir de un video que cinco días más tarde sigue sin aparecer pese a que prometió difundirlo.

En redes el fuego fue sin reparos porque la tropa que responde a Caputo se ocupó de que Agustín Romo le detallara a Milei cada uno de los ataques de “Rufus” contra funcionarios , ministros y hasta su persona. ¿Cómo pasó Milei de estar convencido de que detrás de la cuenta estaba Menem a sostener en menos de 24 horas que fue víctima de una operación? En Las Fuerzas del Cielo nadie cree realmente en ese giro espontáneo y la explicación que circula es otra: “Karina lo convenció de que era lo mejor para cerrar el tema”, se resignan.

Pese a todo lo que se dijo en las últimas horas, el vínculo de Milei con los referentes cielistas sigue intacto . Incluso, el Presidente se ocupó en privado de desactivar versiones sobre un supuesto enojo con la tropa digital y ratificó que sigue considerando a Caputo “un hermano”. De ese lado también prefieren mirar hacia adelante y hasta evitan cuestionar públicamente a Karina -aunque tampoco la despegan de los movimientos de los Menem-, pero empiezan a asumir que dentro del propio oficialismo existe un enemigo interno con el que van a convivir hasta que Milei deje el Sillón de Rivadavia .

“Como dijo Santiago, vamos a defender a Milei del que sea. No nos vamos a callar cuando veamos algo mal y vamos a señalar a todos los que tengan un proyecto propio”, repiten. Muy lejos quedaron los tiempos en los que esa misma tropa exigía obediencia absoluta a la hermanísima y ejecutaba políticamente a cualquiera que se desviara. En Las Fuerzas del Cielo todavía hay dirigentes que reconocen como un error haber acatado su orden de expulsar a Ramiro Marra, uno de los socios fundadores del espacio. “Ese día empezaron a venir por nosotros”, admiten ahora en la cúpula.

Pero mientras en el sector de Karina Milei trabajan en una foto de unidad para cerrar la discusión , la principal preocupación del resto del Gobierno es que se trace una estrategia electoral que asegure la reelección de Milei. En especial porque una parte importante del Gabinete ve a Mauricio Macri cada vez más envalentonado en su reaparición política .

La alarma coincide con la advertencia de Menem, de que en caso de ser candidato el ex Presidente será “funcional al kirchnerismo” , y con los cruces destemplados de Milei: esta semana recordó que reperfiló la deuda tras las PASO 2019 y lo responsabilizó por dos leyes (de Alquileres y de Góndolas) que se sancionaron durante 2020, bajo la presidencia de Alberto Fernández.

“Si jugamos separados se nos complica”, admite un armador de peso libertario. Sin embargo, los pasos que da el oficialismo van a contramano de un acuerdo con el PRO : con su espada porteña Pilar Ramírez muy activa, Karina no afloja en la Ciudad y le repite a los suyos que trabaja para destronar a Jorge Macri, con ó sin Patricia Bullrich.

Sucede que la senadora está convencida de que La Libertad Avanza debe hacer un pacto para no dividir el voto republicano, a pesar de que eso derribaría su candidatura, asegurada luego del derrotero judicial de Manuel Adorni.

Con todo, en la Casa Rosada le adjudican a Macri una intención de voto menor a los 10 puntos, pero que pueden resultar clave si el peronismo no se rompe: los más memoriosos remarcan que en 2023, con la economía destrozada y el malestar de la gestión, Sergio Massa estuvo a solo tres puntos de imponerse en primera vuelta. “Es cierto que un poco nos gustar jugar con fuego pero no nos sobra nada y corremos el riesgo de terminar todos quemados”, avisa un alto funcionario.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín