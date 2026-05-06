Internaron a un hombre por hantavirus en Bariloche: tuvieron que aislar a su pareja y a su hijo

Un hombre de 43 años fue diagnosticado con hantavirus en Bariloche y tuvieron que aislar a toda su familia. El caso ocurre en medio del revuelo por los casos en el crucero MV Hondius , que pasó por la Argentina y ahora se encuentra en viaje a Tenerife.

Por el caso confirmado de hantavirus , el hombre se encuentra internado en cuidados intensivos del Hospital Zonal de Bariloche. Su condición es estable y está bajo monitoreo constante, aunque no necesitó respiración mecánica.

El hombre se presentó en la guardia del hospital con fiebre, dolor de cuerpo y diarrea, según el diario Río Negro. Ante la posibilidad de que se tratara de una infección de hantavirus, quedó internado y horas más tarde el examen confirmó que era un caso de esa enfermedad.

Acababa de regresar de un viaje por Salta y Jujuy , por lo que se investiga si esa visita al norte argentino es el origen del caso. También evalúan si la infección ocurrió mientras realizaba tareas de desmalezamiento en Bariloche. No tiene conexión con los casos en el crucero MV Hondius, donde hay tres muertes (una pareja neerlandesa y un pasajero británico), tres diagnósticos confirmados y cinco casos sospechosos.

Siguiendo los protocolos oficiales, quedaron aislados su pareja y su hijo , calificados como contactos estrechos.

La verificación del origen del contagio es clave para el protocolo. Ocurre que la cepa del NOA no se transmite de persona a persona, mientras que la cepa Andes, prevaleciente en la Patagonia, sí. Así, si la infección ocurrió en el norte, se relajaría el protocolo de los familiares aislados.

En febrero, un policía de 39 años murió hantavirus en Bariloche. Ingresó al Hospital Zonal un sábado por la tarde, con síntomas similares a los de la gripe, y murió dos días más tarde. Había estado semanas antes haciendo trekking en la zona del paso Cardenal Samoré, cerca de la frontera con Chile.

En noviembre, además, otro hombre de 43 años falleció en la misma ciudad . En este caso, se trató de un albañil que comenzó a sentirse mal mientras trabajaba en una obra y tuvo que ser internado. Los resultados de los análisis, previos a su fallecimiento, arrojaron que tenía hantavirus.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, actualizado con los datos de la semana del 19 al 25 de abril, en la Argentina había 101 casos de hantavirus en toda la temporada 2025-2026 . Las provincias con más registros eran Buenos Aires (42), Salta (30) y Santa Fe (7). También hubo diagnósticos en Jujuy (6), Rio Negro (5), Entre Ríos (5) y Chubut (4).

En total, siempre de acuerdo a ese reporte, hubo 32 fallecidos en la temporada actual.

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave y el ratón colilargo, que vive en áreas silvestres, es el principal roedor reservorio y transmisor del virus a través de la saliva, heces y orina que va eliminando a su paso.

El contagio al humano se produce por inhalación del virus debido al contacto directo con roedores y sus excreciones. Desde 1995, los distintos estudios científicos que existen en el país indican que la variante que circula en la Patagonia puede transmitirse de persona a persona.

Los síntomas frecuentes de la enfermedad son fiebre, dolor muscular, cefalea, náuseas, vómitos y dolor abdominal.

Fuente: Clarín