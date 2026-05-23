Iban al velorio de su hermano, chocaron de frente con un camión con acoplado y murieron

Las tres personas que murieron en un violento accidente en la Ruta 118 de Corrientes, cuando el coche en el que viajaban chocó de frente contra un camión acoplado, se dirigían al velorio de uno de sus hermanos, en una tragedia doble que enluta la ciudad de Santa Rosa.

La noticia fue confirmada por medios locales, que revelaron la identidad de las tres víctimas que viajaban a bordo de un Corsa Classic gris. María Delia Sotelo (62) y Faustina Sotelo , junto a Mario Donato Coceres (49) , viajaban a despedir a su hermano, Carlos.

"Todos viajaban desde la capital provincial hacia Santa Rosa para asistir al velorio de su hermano Carlos Sotelo, fallecido horas antes por causas naturales" señalaron fuentes policiales citadas por el portal de noticias FM LaRuta . Entre la capital y la casa de su hermano, donde era el último adiós, hay un trayecto de unos 150 km por rutas.

La fatal colisión en la que se investigan las causas, se produjo este viernes por la tarde, alrededor de las 19.50, sobre el trazado ubicado al noroeste de Corrientes, sobre la llamada curva del Tatacuá. Es conocida como "La curva de la muerte", por la gran cantidad de accidentes que registra.

De acuerdo a las primeras reconstrucciones realizadas por los investigadores, María Delia era quien manejaba el coche. En un momento, el auto pegó un "volantazo" antes del impacto.

Por causas que todavía son investigadas, el coche se cruzó de carril y quedó en el camino del improvisado camión transportista, con cabina tipo colectivo y el acoplado trasero.

El auto quedó totalmente destrozado, debajo del camión, sobre el costado de la ruta. El chofer del camión, identificado como Hugo Antúnez (20) terminó sin heridas pero en estado de shock producto del impacto. Se le hizo el test de alcoholemia y resultó negativo. Tenía todos los papeles en regla y colaboró con la policía para poder rescatar los tres cuerpos.

Según informó el diario El Litoral de Corrientes, en lo que va del año ya perdieron la vida 51 personas en accidentes de tránsito en las rutas que atraviesan la provincia.

Fuente: Clarín