El video del momento exacto en que un camión choca contra un puente en la Panamericana

Horas después de que un camión chocara con un puente en Panamericana, dieron a concoer el video del momento exacto del accidente por el que se derrumbó la estructura en Escobar . En las imágenes se ve el tránsito normal en plena madrugada y, de pronto, al vehículo quedar trabado en el puente peatonal.

Son las 3.41 de la madrugada de este sábado, según el video que captó la cámara de seguridad de un comercio ubicado en la colectora. A lo lejos se ve pasar un camión arenero. Ese vehículo, de trayectoria errática, traspasa un guardarrail y choca contra un pilar de la estructura, lo que genera una fractura cerca de la mitad de la pasarela.

El accidente levanta polvareda y el camión queda destruido en el cantero central. Detrás de él va un micro de larga distancia, que parece pasar sin inconvenientes justo antes de que se completara el derrumbe.

Con el caos ya desatado, la luz parpadea y un auto pasa a baja velocidad por la colectora. Y de pronto, en dirección contraria en la Panamericana, se ve a un camión Mercedes Benz con acoplado de Vía Cargo . Demasiado tarde para él: queda atascado por el derrumbe, que ya había alcanzado el extremo de la pasarela.

Ocurrió en el kilómetro 49,850 del Ramal Campana. El incidente provocó un choque entre autos, por el que tuvieron que atender en el lugar a los conductores, aunque no necesitaron ser trasladados al hospital.

Otro video es aún más claro. Muestra al camión arenero circulando a alta velocidad y golpeando luego al pilar. Segundos más tarde, el otro camión -el del acoplado- se encastra en la estructura venida abajo.

Hubo un corte total en ambas manos en la zona de Escobar. Estaba previsto que los arreglos llevaran al menos 12 horas, por lo que se dispusieron desvíos para el tránsito.

El operativo, sin embargo, tiene una dificultad adicional. Es que el camión arenero complicó los trabajos.

"Continúan los trabajos sobre la pasarela y los camiones involucrados. La carga de uno de los vehículos, de aproximadamente 25 metros cúbicos de arena, demanda tareas adicionales y extiende los tiempos del operativo. Se mantiene el corte total en ambos sentidos, con desvíos hacia colectora", indicó Autopistas del Sol, a las 15.37 de este sábado.

En ese reporte, la concesionaria recomendó "evitar la zona y, en lo posible, no circular por Ramal Campana".

Fuente: Clarín