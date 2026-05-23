Manuel Adorni y su esposa gastaron $85 millones en tarjetas de crédito durante 2025

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti acumularon consumos y gastos por más de $85,1 millones con tarjetas de crédito, sólo durante 2025, a un promedio de $7,1 millones por mes, en momentos en que el sueldo bruto del funcionario ascendía a $3,5 millones por mes y ella figuraba como monotributista, según reconstruyó LA NACION en base a datos oficiales del Banco Central (BCRA), registros bancarios reservados y fuentes con acceso a información financiera.

Desde que Adorni asumió como vocero del presidente Javier Milei , en diciembre de 2023, y hasta marzo de este año, además, el matrimonio sumó consumos por más de $176 millones en sus tarjetas VISA, American Express y Mastercard, sin registrar atrasos, ni mora en los pagos.

Durante ese período de 28 meses, por el contrario, el matrimonio acumuló 196 débitos desde sus cuentas en pesos para cancelar sus deudas en las tarjetas de crédito. En otras palabras, la pareja utilizó dinero bancarizado en pesos para afrontar los pagos de las tarjetas -mayormente en pesos-, mientras que recurrió a dólares en efectivo para viajar, reservar la compra de un departamento o refaccionar una casa en el country Indio Cuá.

Esos pagos de las tarjetas de crédito mediante débitos bancarios muestran que en repetidas ocasiones el matrimonio afrontó pagos por el doble o más del monto que percibía Adorni en la función pública. En agosto de 2024 pagaron $7,5 millones por el total de las tarjetas; en mayo de 2025, $7,1 millones; en agosto de ese mismo año, $7,5 millones; y dos meses después, $9,7 millones.

Ese patrón de pagos elevados tras el ingreso de Adorni a la Casa Rosada, afrontados sin registrar mora, mediante débitos bancarios, por montos por encima del salario declarado del funcionario y de los números globales de la pareja durante 2024 y 2025, incrementa las sospechas de los investigadores de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. En particular, sobre cuál es el verdadero flujo de fondos del matrimonio.

Mes a mes, Adorni y Angeletti pagaron las deudas con tarjetas con débitos desde sus cuentas Galicia y mantuvieron acotados los saldos pendientes, es decir, los montos que postergaron para el mes siguiente o las compras de productos en cuotas. Así, la aparición de la pareja en la Central de Deudores del Banco Central (BCRA) -en “Situación 1, Normal”- resulta compatible con una operatoria ordinaria de tarjeta y no implica incumplimiento.

En ese sentido, la Central de Deudores del BCRA registra la exposición crediticia -incluidos los saldos de tarjeta- aun cuando luego sean cancelados en término. Por eso, la pregunta que persiguen los investigadores judiciales no es por la deuda que acumulan los Adorni en sus tarjetas -baja y sin mora-, sino por los ingresos líquidos que le permitió al matrimonio sostener semejante volumen de pagos. Los registros bancarios prueban que el dinero salió de las cuentas; lo que la pesquisa busca establecer es de dónde entró.

Las tarjetas muestran, además, un cambio en la naturaleza de los consumos desde que Adorni ingresó a la función pública, en diciembre de 2023. “Pasaron de tarjetear la compra en 12 cuotas de un traje para él en Macowens a incorporar consumos por miles de dólares en el extranjero”, detalló una fuente al tanto de las erogaciones que dialogó con LA NACION bajo reserva de su nombre. Así, el giro no se explica solo por la inflación: aumentaron los montos y el tipo de gastos del matrimonio.

Los resúmenes de las tarjetas que utilizaron Adorni y Angeletti reflejan, también, la aparición de nuevas erogaciones durante 2025. Por ejemplo, el débito automático de $700.000 por mes en un plástico de Angeletti por expensas del country Indio Cuá. Pero evidencian, también, que no todos los consumos familiares están dentro de las tarjetas: el colegio de los dos hijos, que ronda los $800.000 por mes, no se abona por débito automático, lo que sugiere un volumen real de erogaciones familiares por mes que excede lo que registran esos resúmenes.

El movimiento se registró, además, en momentos en que los saldos de deuda del matrimonio ante el Banco Galicia alcanzaron ciertos picos: en septiembre de 2025, por ejemplo, ascendió a los $22 millones y volvió a superar los $20 millones en diciembre de ese mismo año. El saldo, cabe aclarar, refleja el endeudamiento total con el sistema financiero, pero la pareja no figuró con créditos hipotecarios, prendarios ni personales, por lo que correspondería a consumo con tarjeta.

El desfase con los ingresos de Adorni resulta llamativo. Su sueldo bruto permaneció congelado en $3,5 millones hasta enero de 2026. Su saldo de deuda, en cambio, llegó a $10,1 millones en diciembre de 2025: casi triplicó su ingreso mensual bruto. El sistema financiero registró además compromisos mensuales consolidados de la pareja superiores a $1,1 millón en marzo de 2026.

Esos saldos se inscriben en un universo de gastos que la Justicia estima en más de US$400.000 desde que Adorni asumió: US$245.000 en refacciones en efectivo a un contratista, US$185.000 en operaciones inmobiliarias y US$34.752 en viajes a Nueva York, Aruba y Bariloche, entre otros. Hacia adelante aparecen compromisos pendientes por unos US$335.000 entre dos hipotecas privadas y un acuerdo de palabra con un desarrollador.

Sin atrasos en sus pagos y, por tanto, con calificación “Situación 1 - Normal” desde 2010, Angeletti acumuló consumos nominales por $90,7 millones en sus tarjetas VISA y American Express, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, según los últimos datos que reconstruyó LA NACION.

Actualizados a valores constantes a marzo de 2026 por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los consumos de Angeletti muestran variaciones en términos reales: subió 15,9% entre 2022 y 2023; aumentó 13% durante los siguientes doce meses y creció otro 7% entre 2024 y 2025. Así, registró una variación real acumulada del 21% entre 2023 y 2025.

Otro dato llamativo sobre Angeletti ocurrió en septiembre de 2025, cuando su consumo con tarjetas subió a $7,8 millones, más del doble de su promedio mensual de ese año y el registro más alto de los doce meses. El movimiento se reflejó de inmediato en la Central de Deudores del BCRA: su saldo saltó de $12,2 millones en agosto a $15,7 millones en septiembre, el pico de toda la serie.

Durante ese mismo mes, septiembre pasado, Angeletti modificó su estatus fiscal ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Tras figurar como monotributista -régimen cuya categoría más alta, la K, estipulaba un tope de $82 millones al año; es decir, $6,8 millones por mes-, registró sus altas en IVA y en Ganancias el 1° de octubre de 2025 y pasó a inscribirse como autónoma.

Al igual que su esposa, en tanto, Adorni figura en los análisis financieros en “Situación 1 - Normal”. Es decir, sin atrasos. En su caso, acumuló consumos nominales por $85,5 millones en sus tarjetas VISA, Mastercard y American Express, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, según los últimos datos que reconstruyó LA NACION.

Actualizados a valores constantes a marzo de 2026 por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los consumos del entonces vocero y actual jefe de Gabinete también muestran variaciones en términos reales, pero muy distintos a los de su esposa. En su caso, subió 43,3% entre 2022 y 2023; pero bajó 13,5% durante los siguientes doce meses y cayó otro 16,9% entre 2024 y 2025. En total, registró una caída real acumulada del 28,1% entre 2023 y 2025.

Ese contraste entre Adorni y Angeletti en sus consumos registrados con tarjetas de crédito resulta sustancial: mientras los gastos propios del funcionario se contraían, los de su esposa —monotributista hasta fines de 2025— crecían 21% durante el mismo período, concentrando en ella el volumen mayor de consumo del grupo familiar.

Tras asumir el 4 de noviembre de 2025 como jefe de Gabinete, en tanto, Adorni recibió un aumento que elevó su salario a $7,6 millones en enero de este año, cuando también asumió como director titular de YPF, aunque el funcionario comunicó su renuncia a percibir honorarios por su rol en la petrolera.

Los registros oficiales disponibles en el BCRA muestran, además, que Adorni y Angeletti no tomaron créditos hipotecarios, prendarios o personales en el circuito bancario formal. Pero la Justicia identificó dos, sobre los departamentos de Asamblea y Caballito, que vencen en noviembre de 2026.

Con los secretos fiscal y bancario ya levantados, la causa busca ahora determinar la correspondencia entre los ingresos declarados de la pareja, su nivel de gasto y un patrimonio que creció de manera sustancial.

Fuente: La Nación