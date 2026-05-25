“Hay mucho humo, evacuamos a los detenidos”: los audios de cómo comenzó el motín en la comisaría de Balvanera

Mientras avanza la investigación para determinar cómo se desencadenó el motín en la Comisaría Vecinal 3 de Balvanera, se conoció cómo fue la comunicación entre los policías que se encontraban dentro de la dependencia al momento en que ocurría el hecho.

En los audios a los que accedió TN se puede escuchar cómo inició todo. “Comuna 3, hay una fuga masiva de presos” , comenzó diciendo un efectivo.

Tras ello, relató: “Se sigue evacuando a la totalidad de los detenidos hacia el patio”. Del otro lado una mujer policía agregó: “Estamos evacuando la totalidad de la alcaidía al patio. Hay mucho humo, iniciaron foco ígneo”.

Luego de esa situación, los efectivos solicitar la asistencia de bomberos. “Debido al humo no se puede trabajar en el lugar. Está en riesgo la vida del personal policial ”, manifestaron los agentes.

Ya en el final, del otro lado de la comunicación, otro efectivo informó que el perímetro había sido asegurado.

La tensión escaló cuando dos grupos de 10 policías ingresaron con escudos para intentar controlar la situación. Los internos bloquearon la puerta con colchones y los prendieron fuego para impedir el avance de la policía.

El humo comenzó a salir por las ventanas y obligó a desplegar un operativo de emergencia que incluyó la presencia de bomberos para sofocar el fuego y ambulancias para asistir a los heridos.

La tensión se extendió durante varios minutos hasta que lograron reducir parcialmente a los detenidos. Ahora, las autoridades trabajan para determinar cómo se originó el motín.

El violento episodio ocurrió durante la madrugada de este lunes en la dependencia ubicada en Venezuela 1931 y se descontroló en cuestión de minutos: presos amotinados , fuego, policías intentando contener la situación y los vecinos paralizados por el miedo.

Según las primeras versiones, un conflicto dentro de los calabozos - donde había 73 detenidos alojados -, desencadenó una serie de hechos violentos. Pero, aunque en un primer momento trascendió que varios presos habían podido escaparse en medio de los disturbios, fuentes policiales confirmaron a TN que no hubo ninguna fuga.

Tras controlar el incendio de colchones, se comprobó que 69 presos quedaron en el lugar y otros 4 fueron trasladados a hospitales por el SAME, debido a una intoxicación con monóxido de carbono .

Por su parte, tres policías tuvieron que ser hospitalizados por inhalación de humo . “Se procederá al cierre del pabellón A, hasta tanto se realicen los arreglos correspondientes. En ese sentido, se efectivizará la reubicación de 25 internos hacia otras alcaidías ”, informaron desde la Policía de la Ciudad.

A causa de los disturbios, otros tres internos fueron derivados al Hospital Argerich. En todos los casos por inhalación de monóxido de carbono.

Por otra parte, cuatro policías también requirieron internación.

Fuente: TN