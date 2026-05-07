Hantavirus: la OMS dijo que la Argentina y EE.UU. deberían “reconsiderar” su salida del organismo

GINEBRA (AFP).- El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus , dijo este jueves que la Argentina y Estados Unidos deberían “reconsiderar” su decisión de salir del organismo, tras confirmarse un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius que partió de Ushuaia el 1 de abril.

“Pienso que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria , ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener”, sostuvo Ghebreyesus en una conferencia de prensa.

El gobierno de Javier Milei anunció el retiro de la Argentina de la OMS en abril del 2025 e hizo efectiva su salida un año después, en sintonía con Estados Unidos y su aliado Donald Trump, que lo había hecho días antes.

La administración libertaria justificó en ese entonces el retiro en las críticas al manejo de la pandemia de Covid-19 : sostuvo que las cuarentenas recomendadas por la OMS “provocaron una de las mayores catástrofes económicas de la historia mundial” y que “las recetas del organismo no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia”.

Respecto al brote de hantavirus, que obligó al crucero a anclarse frente a las costas de Cabo Verde por varios casos de la enfermedad que transmiten los roedores y por el que murieron tres personas, este jueves se elevó a cinco los casos confirmados además de otros tres sospechosos . La OMS advirtió, en paralelo, que podrían detectarse más casos.

La agencia de la ONU espera que el brote en el MV Hondius, que actualmente navega desde Cabo Verde hacia el archipiélago español de Canarias, sea “limitado”.

“A día de hoy, se señalaron ocho casos, incluidos tres decesos. Cinco de esos ocho casos fueron confirmados como causados por el hantavirus, y los otros tres son sospechosos”, declaró el director. Apuntó a la cepa Andes, presente en América Latina y la única en la que se documentaron casos de contagio entre personas. “ Habida cuenta del periodo de incubación del virus Andes, que puede alcanzar hasta seis semanas, es posible que se reporten más casos”, agregó.

El barco, con bandera neerlandesa, zarpó de Ushuaia el 1 de abril para un crucero por el Atlántico con destino a Cabo Verde. El miércoles puso rumbo a la isla canaria de Tenerife.

Según la directora del departamento de la OMS para la prevención y la preparación frente a epidemias y pandemias, Maria Van Kerkhove , “no es el comienzo de una pandemia”.

“No es el comienzo de una pandemia pero es la ocasión ideal de recordar que las inversiones en investigación de agentes patógenos como este son esenciales, pues los tratamientos, las pruebas de detección y las vacunas salvan vidas”, dijo en Ginebra.

El hantavirus suele transmitirse a través de roedores infectados, normalmente por vía de la orina, los excrementos y la saliva. Tedros afirmó que la Argentina enviará 2500 kits de diagnóstico a laboratorios de cinco países.

Tras zarpar de Ushuaia, el buque hizo escala en varias islas remotas a lo largo del trayecto. La OMS dice haber informado a 12 países de que algunos de sus ciudadanos desembarcaron del MV Hondius en Santa Elena, donde hizo escala del 22 al 24 de abril. Se trata del Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, San Cristóbal y Nieves, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía y Estados Unidos.

Según la naviera Oceanwide Expeditions desembarcaron 30 pasajeros, incluida la primera víctima mortal, un ciudadano neerlandés que falleció el 11 de abril.

Fuente: La Nación