Golpe al narcotráfico en Santa Fe: desmantelan una red con ayuda de la DEA y secuestran 400 kilos de cocaína que llegaron en avioneta

Tras una exhaustiva investigación de 45 días, de la que participaron dos fiscalías tras recibir información por parte de la DEA -la oficina de lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos-, la Policía Federal logró detener a ocho personas por haber ingresado al país más de 400 kilos de cocaína en una avioneta que bajó en un campo de la localidad de Vera, en Santa Fe.

La avioneta fue interceptada por los policías que tenían datos certeros sobre su inminente arribo en una pista clandestina , en una zona rural de Vera. El operativo contó con un gran despliegue de personal, dado que además de los funcionarios judiciales participó la Fuerza Aérea brindando apoyo logístico.

Además, se realizaron ocho allanamientos simultáneos en distintas localidades de Santa Fe, lo que permitió desarticular esa organización narcocriminal con conexiones con Bolivia, país desde donde -según los investigadores- había llegado el cargamento de droga.

El operativo se realizó en el marco del nuevo sistema acusatorio federal implementado en Rosario, cuya dinámica de trabajo permitió una articulación ágil entre el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial y las fuerzas federales intervinientes.

En ese marco, actuaron desde la Procuración Nacional contra el Narcotráfico (Procunar), el fiscal federal Matías Scilabra y el Juzgado Federal de Garantías 1 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros en la causa que se inició a partir de información aportada por la DEA.

Al ampliar la investigación, con vigilancias y seguimientos realizados por los grupos especiales destinadas a la zona el equipo se enteró de que estaba por llegar u na avioneta que tenía previsto aterrizar en una pista clandestina, construida en un campo que también estaba en la mira de la pesquisa y que se encuentra cerca del establecimiento “Don Julio”.

Cuando los investigadores supieron día y hora de la llegada del cargamento, montaron un operativo de espera en torno a la pista clandestina para garantizar el aterrizaje y poder detener a sus tripulantes.

Los primeros detenidos fueron el piloto y copiloto de nacionalidad boliviana, tras lo cual al abrir la avioneta tipo Cessna 210 hallaron un cargamento de más de 400 kilos de cocaína.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, destacó el éxito del operativo conjunto y destacó que desde su gestión le da "al narcotráfico, guerra sin cuartel . Ley y orden".

400 kilos de cocaína, afuera. Una investigación del DFI de la Policía Federal Argentina nos permitió saber el día y la hora en que una avioneta narco llegaría desde Bolivia a una pista clandestina en Vera, Santa Fe. Allanamos el campo, secuestramos la aeronave y atrapamos a 8… pic.twitter.com/H5vfGlvAOh

En forma paralela al arresto de los tripulantes de la avioneta, que también quedó secuestrada a disposición de la justicia, la justicia realizó ocho allanamientos en distintas ciudades lo que permitió detener a otras seis personas vinculadas a la organización.

La Policía Federal también se incautó en la investigación de dos camionetas (Toyota Hilux y Ford Ranger), dos camiones (Ford Cargo y Fiat Iveco), equipos de comunicación, una antena satelital Starlink, teléfonos celulares y bidones de combustible utilizados para la logística de su contrabando de drogas ilícitas.

Los allanamientos simultáneos fueron ejecutados por brigadas de la División Operaciones Federales de la Hidrovía del Paraná, Rosario, Reconquista y DUOF Roque Sáenz Peña, Santa Fe y Corrientes en domicilios vinculados a los detenidos e investigados en Vera y Calchaquí, incluyendo zonas urbanas y rurales.

A más de 750 kilómetros de distancia del operativo en Santa Fe, en la localidad de Puerto Rico, en Misiones, la Aduana se incautó de otro cargamento de drogas que llegó oculto en el tablero de un automóvil que ingresaba desde Paraguay.

Según fuentes de la investigación, durante un control de tránsito internacional en Puerto Rico, el conductor de un vehículo quedó detenido luego de que se comprobara que llevaba varios panes de cocaína, que pesaron 24 kilos y fueron valuados en 500 millones de pesos , ocultos en un doble fondo del tablero de su auto.

El conductor, de nacionalidad argentino y que enfrentará cargos por narcotráfico y podría recibir una condena de hasta 12 años de prisión, fue descubierto por agentes especializados de la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuando pasó al lado misionero proveniente desde Paraguay.

En su auto, también con patente argentina, el hombre que terminó detenido dijo que viajaba desde Asunción, la capital paraguaya, con destino a Neuquén.

Fuente: Clarín